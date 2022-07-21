Приднестровью важно иметь границу с Россией или дружественной Украиной – сенатор

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Новости Украины

Россия не допустит вывода миротворцев из Приднестровья.

Об этом сегодня на круглом столе в Совете Федерации заявил сенатор Владимир Джабаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Любые попытки безответственных политиков в Кишиневе поставить под сомнение роль миротворцев, продавить изменение формата миротворческой операции с выводом из региона российских войск приведут к дестабилизации и неизбежному возобновлению кровопролития. Мы этого сценария не допустим уже хотя бы потому, что в Приднестровье проживает 220 тыс граждан России. Очень важно, будет ли иметь Приднестровье границу с дружественной Украиной или Россией, для того, чтобы идиотские планы, которые вынашивает руководство Молдавии, не получили развития», – сказал Джабаров.

По его мнению, напряженность в регионе нагнетает Украина.

«Было бы ошибкой утверждать, что ситуация вокруг Приднестровья является безоблачной. Вооруженные провокации Украины, осуществленные в начале этого года на левобережье Днестра, ведут к росту напряженности, подрывают диалог по приднестровскому урегулированию, ставят под угрозу мир и стабильность в регионе, где 30 лет уже никто не стрелял», – сказал Джабаров.

В тоже время, он считает, что Запад превращает Молдову во вторую Украину и заставляет срывать переговоры по приднестровскому урегулированию.

«Одностороннее следование инструкциям коллективного Запада поставило официальный Кишинев на путь торпедирования переговоров, создания условий для невозможности их продолжения в конструктивном ключе. Не совсем понятно, как молдавское руководство собирается разрешать приднестровскую проблему, одновременно принимая закон о запрете российских СМИ и ведя войну с памятью о Великой Отечественной войне. Неужели в Кишиневе считают, что запрет георгиевской ленты и героизация румыно-фашистских преступников вкупе с румынизацией и оголтелой русофобской пропагандой в связи с ситуацией на Украине делают образ республики Молдова привлекательным для приднестровцев. Превращение Молдавии во вторую Украину, на что ее толкают западные покровители, накачивание страны западным вооружением – лишь отдаляет перспективы мирного урегулирования. Открытие реального второго фронта в Приднестровье приведет к катастрофе молдавскую государственность», – сказал Джабаров.