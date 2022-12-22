Приднестровью вновь не хватает газа из-за Молдовы

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Режим чрезвычайного положения в экономике Приднестровья продлен до 30 января. Это связано с погодными условиями. Из-за похолодания газ приоритетно пойдет на отопление жилого фонда, и работа крупнейших промышленных предприятий будет ограничена.

Об этом рассказал министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Режим необеспеченности, того, что нам не будет хватать природного газа в январе, это факт. Мы вынуждены будем работать в чрезвычайном режиме, не обеспечивая заявки наших предприятий. Это коснется, в первую очередь, металлургического завода и цементного комбината как крупнейших энергопотребителей», – сказал Оболоник.

Не будет ограничена работа Молдавской ГРЭС, которая обеспечивает электричеством Приднестровье и на 70% Молдову. Из-за этого Молдова отдает на левый берег весь газ, который получает от «Газпрома» – 5,7 млн кубометров. Это сокращенный на 30% объем от предусмотренного по контракту. В октябре Молдова была наказана за хронические неплатежи. Однако ей удалось накопить 200 млн кубометров в подземных хранилищах Украины за счет воровства газа у Приднестровья. Тирасполь пытается вернуть себе часть этих объемов.

«Переговоры ведутся. Они достаточно сложные. Нельзя сказать, что вопрос был решен единожды и ничего не меняется. Меняется. Есть попытки с той стороны изменить достигнутые условия. Но мы будем сохранять сложившийся паритет с тем, чтобы пройти всю зиму», – казал Оболоник.