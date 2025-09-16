«Придумайте что-нибудь против Шахедов!» – укро-депутат взмолился, обращаясь к советским «дедушкам-учёным»

Игорь Шкапа.  
16.09.2025 16:59
Мобильные огневые группы для борьбы с российскими дронами утратили прежнюю эффективность.

Об этом в эфире антироссийского пропагандистского «Радио НВ» заявил член комитета ВР по вопросам энергетики Сергей Нагорняк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нужно поднимать на ноги тех дедушек, которые еще работают в наших политехах, собирать их всех вместе, чтобы не теоретики, где-то там в министерствах рисовали красивые презентации, а люди, которые имеют какую-то научную степень, давать им четкую задачу. Ребята, дедушки, уважаемые люди наши, найдите возможность и изобретите какое-нибудь противоядие против этих шахедов.

Потому что противоядие в виде мобильных огневых групп, которые были в 22-м, 23-м и даже еще в начале 24-го уже неэффективны, и нужно об этом откровенно говорить. Эти машины с пулеметами на пикапах, которые раньше сбивали и светили ночью в небо, выискивали шахеды, они на сегодняшний день неэффективны», – признал Нагорняк.

Все новости за сегодня



