Придумка Банковой: на саммите Зеленского в Швейцарии китайцев заменят боксерами

Сергей Рыжов.  
31.05.2024 12:26
  (Мск) , Москва
Просмотров: 536
 
Дзен, Дипломатия, Китай, Политика, Украина


Вместо отказавшегося от поездки на саммит Зеленского в Швейцарию главы Китая Си Цзиньпина Киев рассчитывает заманить на свое мероприятие  президента Всемирного боксерского совета Маурисио Сулеймана. О своем звонке спортивному топ-чиновникусообщил глава Офиса Зеленского Андрей Ермак.Очевидно, на Банковой надеются, что таким образом удастся смягчить имиджевый удар после отказа Китая от участия в «мирной конференции».

«Рассказал о Формуле мира Президента Владимира Зеленского и подготовке Саммита мира. Участники этого мероприятия рассмотрят конкретные шаги по установлению справедливого мира в Украине, такие как свободная навигация в Черном и Азовском морях, ядерная безопасность и освобождение военнопленных и возвращение незаконно депортированных украинских детей», – написал чиновник в своем телеграм-канале.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Вместо отказавшегося от поездки на саммит Зеленского в Швейцарию главы Китая Си Цзиньпина Киев...

Также Ермак, по его словам призвал главного чиновника в мировом боксе «поддержать саммит мира и распространять информацию о его проведении».


Такой нелепый «антикриз» от Зе-команды высмеял российский публицист и блогер Руслан Карманов, автор канала Китайский свяZноj.

«— Си приедет?

— Нет. Никто из Китая не приедет.

— Блин, что же делать, чтобы не уронить уровень мероприятия в июне-то, а. Во, точно – надо обсудить грядущий Саммит Мира с главой федерации бокса. Вместо Си», – смоделировал блогер иронический диалог на Банковой.

«Они там в состоянии грогги после новостей что ли, не пойму. Видимо ещё не придумали как реагировать. Думаю за сегодня родят, ожидается море шизоидных лулзов в classical hohol style», – задался вопросом Карманов. Впрочем, этот вопрос можно считать риторическим.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть