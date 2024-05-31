Придумка Банковой: на саммите Зеленского в Швейцарии китайцев заменят боксерами

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Вместо отказавшегося от поездки на саммит Зеленского в Швейцарию главы Китая Си Цзиньпина Киев рассчитывает заманить на свое мероприятие президента Всемирного боксерского совета Маурисио Сулеймана. О своем звонке спортивному топ-чиновникусообщил глава Офиса Зеленского Андрей Ермак.Очевидно, на Банковой надеются, что таким образом удастся смягчить имиджевый удар после отказа Китая от участия в «мирной конференции».

«Рассказал о Формуле мира Президента Владимира Зеленского и подготовке Саммита мира. Участники этого мероприятия рассмотрят конкретные шаги по установлению справедливого мира в Украине, такие как свободная навигация в Черном и Азовском морях, ядерная безопасность и освобождение военнопленных и возвращение незаконно депортированных украинских детей», – написал чиновник в своем телеграм-канале.

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Также Ермак, по его словам призвал главного чиновника в мировом боксе «поддержать саммит мира и распространять информацию о его проведении».

Такой нелепый «антикриз» от Зе-команды высмеял российский публицист и блогер Руслан Карманов, автор канала Китайский свяZноj.

«— Си приедет? — Нет. Никто из Китая не приедет. — Блин, что же делать, чтобы не уронить уровень мероприятия в июне-то, а. Во, точно – надо обсудить грядущий Саммит Мира с главой федерации бокса. Вместо Си», – смоделировал блогер иронический диалог на Банковой.

«Они там в состоянии грогги после новостей что ли, не пойму. Видимо ещё не придумали как реагировать. Думаю за сегодня родят, ожидается море шизоидных лулзов в classical hohol style», – задался вопросом Карманов. Впрочем, этот вопрос можно считать риторическим.