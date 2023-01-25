«Придушили наш потенциальный «Донбасс» ещё в 2014-м» – эстонский общественник

Сразу же после событий 2014 года на Украине войска НАТО были введены в самые проблемные регионы Эстонии и Латвии, которые по проценту русского населения можно было сравнить с Донбассом или Крымом.

Об этом в эфире киевского «Радио НВ» заявил руководитель общественной организации «Открытая Республика: Эстония» Евгений Криштафович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Действительно, война идёт с 2014 года, и мало кому в Эстонии было непонятно, что следующей целью будет или Эстония, или Латвия. Поэтому подготовка к этому шла очень серьёзная НАТО и в стране самой, то есть у нас появились на постоянной основе войска союзников. У нас и своих танков не было, а после 2014 года появились сотни, изначально они не совсем наши, а танки наших союзников. И когда они появились в городе Нарва, от которого расстояние до Петербурга ближе, чем до Таллина, то это тоже было достаточно серьёзным сигналом России о том, что оборону стран Балтии руководство НАТО воспринимает всерьёз», – сказал общественник.

«Нарва – третий по величине город в Эстонии, 98% населения которого русскоязычные. Это такой наш Донбасс по национальному составу, причём, посильнее, не 70, а 98%, прям такой Крым в кубе. И учитывая его близость к России, к Петербургу, это очень сложная для защиты ахиллесова пята Эстонии. А в Латвии есть такой же регион Латгалия, находящийся рядом с Россией. И их оборона с 2014-го усиливалась с каждым годом достаточно активно, сейчас ещё более активно», – заявил Криштафович.