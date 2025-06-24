Придут и покаются – тогда поговорим: Москва свернула диалог с маргинальной и «оборзевшей» Европой – Лавров
Россия готова вести конструктивный диалог со всеми заинтересованными сторонами, но русофобствующий Евросоюз показывает, что не готов к нему.
Об этом на XI Международном форуме «Примаковские чтения» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Противоречия между мировыми игроками, особенно между ведущими странами, которые несут особую ответственность за международную безопасность, не должны служить препятствием для диалога и для совместной работы.
Сегодня, при всех глубоких расхождениях между Москвой и Вашингтоном, мы согласились с предложением администрации Трампа возобновить двусторонний диалог без предварительных условий, и начать обсуждение путей возобновления двусторонних отношений.
Этот процесс, конечно же, не простой. Но при настойчивости и при проявлении каждой из сторон ответственности за судьбы мира – вполне может пойти на благо всему человечеству», – сказал Лавров.
«А вот Европа, которая в очередной раз в истории буквально разжигает еще одну большую войну, едва ли что может предложить в условиях своей маргинализации в мировых делах. Мы это тоже наблюдаем. Едва ли сейчас Евросоюз может рассматриваться как один из значимых полюсов объективно формирующегося многополярного мира.
Но мы при всех обстоятельствах, как говорил президент, готовы к честному поиску баланса интересов со всеми, кто готов к такой работе по-честному, на равноправной основе. И где это возможно, будем реагировать.
Пусть те, кто разорвал с нами отношения в ущерб своим народам, неся колоссальные финансовые и репутационные потери, пусть когда вот это международное оборзение завершится, ну пусть они, осознав свои ошибки, приходят к нам и предложат, с чем они пожаловали. А мы будем решать, в зависимости от наших интересов», – добавил министр.
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