Придут за всеми: На Украине в неблагонадёжные вслед за русскими записали болгар

09.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Наиболее опасными для украинской государственности являются не только русские, но и болгары, армяне, венгры и азербайджанцы.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США «Радио Свобода» заявил директор общественной организации «Центр международной безопасности» Валерий Кравченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт отмечает, что национальные меньшинства настроены очень оппозиционно по отношению к центральной киевской власти и их потенциал может быть использован для раскола Украины.

«Если реально говорить, то это болгарское меньшинство, которое проживает в Одесской области, компактно проживают… Мы неоднократно слышали, что определенные связи с Россией, российские настроения у них присутствуют. И также в Запорожье, болгары, которые проживают в Приазовье. Там их не очень много этих сел, но тем не менее, и в Запорожье нам рассказывали эксперты местные и силовики, что есть такая проблема, она существует и Россия подогревает эту проблему.

Это только о болгарах, а в более широком смысле Россия работает и с армянами, и с азербайджанцами. Фактически, в Украине большой потенциал, как это использовать нашему врагу», – заявил Кравченко.