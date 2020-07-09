09.07.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Выборы, Конфликт, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, Скандал
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Придворный эксперт Лукашенко инициировал русофобский скандал


Близкий к администрации президента Белоруссии политолог Петр Петровский спровоцировал большой скандал.

Он опубликовал в своем «фейсбуке» два поста, носящие антироссийский характер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политолог, присутствовавший на закрытой встрече Александра Лукашенко с журналистами и экспертами, написал: «Только что от Президента. Было очень интересно. Особенно про 4 сотрудника ГРУ РФ, задержанных а Беларуси».

Российское издание Baza приводит слова Петровского о том, что задержанные якобы работали в команде Сергея Тихановского, который в прошлом месяце был задержан на предвыборном пикете своей жены и сейчас находится в СИЗО.

Кроме того, Петровский написал, что Лукашенко заявил о выходе Белоруссии из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в случае отказа союзников создавать единые рынки нефти и газа.

Через несколько часов Петровский убрал оба поста и заявил, что эта была шутка. Он якобы таким образом проверял СМИ «на прочность и вшивость». Однако со стороны это выглядит, как желание властей замять скандал.


Петровский и раньше позиционировал себя как эксперта, имеющего доступ к инсайдам. Так, он точно предсказал арест главного конкурента Лукашенко на предстоящих президентских выборах Виктора Бабарико. А недавно предрек, что белорусский ЦИК не зарегистрирует его кандидатуру (это пророчество пока не сбылось).

Стоит отметить, что Александр Лукашенко убрал негативные высказывания в сторону России из последних своих публичных выступлений.

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