Придя в политику, Залужный запросто лишит Зеленского власти – Бортник

Анатолий Лапин.  
30.01.2024 18:47
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Скандал, Украина


Президент Украины Владимир Зеленский может лишиться полноты власти, если уволит главкома ВСУ Валерия Залужного. Этим может воспользоваться оппозиция, которая осуществит переворот внутри Рады.

Об этом в эфире интернет-блога «Да это так» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский может лишиться полноты власти, если уволит главкома ВСУ Валерия Залужного....

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«Если уровни поддержки президента просядут до показателей в 15-20%, то оппоненты начнут атаковать, используя как аргумент, что срок полномочий вытек, а вы уже не популярны, уже есть другие лидеры. И вот, тогда или раньше возможно формирование нового монобольшинства в парламенте. Потому что внутри «слуг народа» существует огромный кризис, большинство «слуг народа» не уверены в своем будущем, они могут переметнуться под Залужного.

Часть «слуг народа», «Батькивщина», Порошенко, все остальные группы и фракции проголосуют за нового голову Верховной рады, за нового премьер-министра Украины, отрежут президенту все полномочия, превратив его в хромую утку. Не надо увольнять Зеленского – просто у него не останется полномочий, кроме небольшой палки, которую он попытается иногда запихивать в колеса монокоалиции, ветируя отдельные законы», – отметил он.

«Президент без парламента – даже министра обороны и иностранных дел не может назначить. Генерального прокурора, Службу безопасности. У нас парламентско-президентская республика. Такую вещь, если Залужного вытолкнут со скандалом в политику, может провернуть оппозиция, и у нее шансов процентов 50», – заключил Бортник.

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