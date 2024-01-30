Придя в политику, Залужный запросто лишит Зеленского власти – Бортник

Президент Украины Владимир Зеленский может лишиться полноты власти, если уволит главкома ВСУ Валерия Залужного. Этим может воспользоваться оппозиция, которая осуществит переворот внутри Рады.

Об этом в эфире интернет-блога «Да это так» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если уровни поддержки президента просядут до показателей в 15-20%, то оппоненты начнут атаковать, используя как аргумент, что срок полномочий вытек, а вы уже не популярны, уже есть другие лидеры. И вот, тогда или раньше возможно формирование нового монобольшинства в парламенте. Потому что внутри «слуг народа» существует огромный кризис, большинство «слуг народа» не уверены в своем будущем, они могут переметнуться под Залужного.

Часть «слуг народа», «Батькивщина», Порошенко, все остальные группы и фракции проголосуют за нового голову Верховной рады, за нового премьер-министра Украины, отрежут президенту все полномочия, превратив его в хромую утку. Не надо увольнять Зеленского – просто у него не останется полномочий, кроме небольшой палки, которую он попытается иногда запихивать в колеса монокоалиции, ветируя отдельные законы», – отметил он.