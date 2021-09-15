Приехав в Тирасполь, украинский «Шахтер» попал в… «Россию»

15.09.2021 13:50 (Мск), Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Принадлежащая олигарху Ринату Ахметову бывшая донецкая футбольная команда «Шахтер», которая в 2014 году сбежала в Киев, сегодня прибыла в столицу Приднестровья Тирасполь, чтобы сыграть с местной командой «Шериф» в рамках Лиги чемпионов.

Футболистов заселили в гостиницу «Россия». Телеканал «Первый Приднестровский» публикует кадры, на которых видно, что никакого протеста заселение в отель имени «страны-агрессора», как называет РФ официальная украинская пропаганда, не вызывает.

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«Ну все, «Шахтеру» можно не возвращаться на Украину. Мало того, что приехал в непризнанную Приднестровскую республику, так еще и поселился в отеле «Россия». Что там зрадометры в украинских соцсетях показывают?», – иронизирует в своем «фейсбуке» политолог Владимир Корнилов.

Приднестровский футбольный клуб «Шериф» вышел в групповой этап Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух матчей загребское «Динамо» — 3:0 дома и 0:0 в Хорватии. А перед этим команда обыграла по сумме двух матчей сербский клуб «Црвена Звезда» – 1:1 на выезде, 1:0 – дома.

Официально команда представляет Молдову, и это первый подобный успех страны в европейском футболе. Стоимость состава «Шерифа» составляет 12 миллионов евро, при том, что этот показатель у крупнейших команд Старого Света составляет 300-800 миллионов.

Также в ПМР выпустили посвященные предстоящему матчу шарфы

«Только что привезли шарфы Шериф-Шахтер. Есть в продаже. Это будет самый настоящий раритет. Фанатская роза (так называется шарф у болельщиков) самого первого матча группового этапа Лиги чемпионов в истории. Их выпустили всего 250 штук. Кто успеет купить, тому можно будет только позавидовать. Есть в магазинах Фанат», – сообщает телеграм-канал ТСВ Приднестровье.

Примечательно, что название «Шахтер» на шарфе написано на русском языке. Тогда как эта команда, будучи еще донецкой, сменила свою эмблему и переименовалась на украинский лад в «Шахтар».

Отметим, что в основном составе «Шерифа» играют практически одни легионеры. Кроме того, команду тренирует украинский тренер Юрий Вернидуб, который на излете футбольной карьеры в 1997 – 2000 годах играл за российский «Зенит» и с которым стал обладателем кубка России. После он закончил Санкт-Петербургскую государственную академию физической культуры имени П. Ф. Лесгафта.

Правда, в прошлом году бывший капитан «Зенита» исключил возможность продолжения карьеры в России.

«У меня были, я не скрываю, хорошие предложения. Но я их отмел, потому что здесь не должен стоять приоритет материальной стороны – денег. Прежде всего – твоя совесть, твоё видение этой ситуации и патриотизм. Я родился на Украине, почему я должен предать украинский народ и свою страну? Из-за денег? Можно и здесь заработать. Беларусь – это совсем другое. Это и страна, с которой мы до сих пор дружим, и нормальные отношения. Тот же Казахстан, как я говорил. Все остальные бывшие страны СНГ: почему нет?» – говорил Вернидуб.