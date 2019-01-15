15.01.2019, Москва, Михаил Рябов
Приехавшие в Москву украинцы устроили шоу на суде над ВМСУ-шниками
В Москве сегодня устроила шоу перед телекамерами группа поддержки, приехавшая на суд по продлению срока задержания моряков ВМС Украины, сдавшихся в плен после попытки прорыва Керченского пролива.
Выстроившись в коридоре, украинцы и меджлисовцы встречали конвой с ВМСУ-шниками аплодисментами и выкриками «Слава Украине!». К слову, арестанты демонстрировали на камеры улыбки и вполне здоровый вид, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
Кадры из московского суда сейчас распространяются в соцсетях на Украине как доказательство «непобедимости украинских героев».
Метки: ВМС Украины
Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
По вопросам разбана обращаться на [email protected]
Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296
По вопросам разбана обращаться на [email protected]
Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296
23:40 15 январяПлохой Украине Крымский мост мешает
23:27 15 январяПашинян теперь ответит за всё
23:05 15 январяПриехавшие в Москву украинцы устроили шоу на суде над ВМСУ-шниками
22:54 15 январяРоссия отказалась возобновлять взносы в ПАСЕ
22:24 15 января«Нет войны – нет и военнопленных»: Суд в Москве отверг доводы защиты ВМСУ-шников
22:08 15 январяМинюст Украины выдал справку с российским Крымом
21:50 15 январяДепутат Валера объявил с трибуны Рады хреновую новость
21:34 15 январяВыборы близятся: Как заверещал Ляшко
21:23 15 январяМоряки великой аграрной державы попрошайничают за границей
21:15 15 январяУкраинский адмирал: Мы беспомощны против России на море
21:00 15 январяВ 2018 году на провальные киноагитки в Украине потратили полмиллиарда гривен
20:51 15 январяГлава ОБСЕ пообещал Гройсману вплотную заняться Крымом, Донбассом и Азовским морем
20:40 15 январяНовые потери ВСУ: на Донбассе погиб “Саид” из “Черных Запорожцев”
20:33 15 январяЛукашенко уже видит опасность для Беларуси с востока
20:20 15 январяЛжемиротворцы пять лет кормили волков конфетами: русский священник о ситуации на Украине
19:44 15 январяПорошенко хвалится: привез из Турции не только томос, но и боевые ударные беспилотники
19:36 15 январяВ ВСУ станет еще больше капелланов от “Церкви Порошенко”
19:12 15 январяПорошенко в Луцке снова тряс томосом перед электоратом
18:58 15 январяПочему угрозы Яроша – это серьёзно
18:57 15 январяВ Сеть попало видео с испытаний крупнейшего в истории американского самолета
18:45 15 январяВСУ готовятся к двадцати учениям в 2019 году
18:43 15 январяМайданщица вскрыла громкое преступление окружения Порошенко в Одесской области
18:38 15 январяПолторак нажаловался новому главе ОБСЕ на Россию
18:22 15 январяПервые итоги работы модератора на форуме «ПолитНавигатора»
18:17 15 январяРусский священник призвал готовиться к полномасштабной войне с Японией
18:08 15 январяУстал ждать визу: хакер из Непала взломал сайт МИД Украины
17:50 15 январяРоссийский либерал предложил окончательно отсоединить Крым от Украины
17:42 15 январяВласти поздравили украинцев новыми платёжками за услуги ЖКХ
17:36 15 январяВ ВСУ командир выстрелил в требовавшего ротации подчинённого
17:15 15 январяРоссийские бизнесмены хотят брать с выезжающих за границу по 500 рублей
16:54 15 январяЧеловек в кепке посоветовал отдать японцам два курильских острова
16:45 15 январяСтарые песни о главном: Украина опять заговорила о производстве самолетов “Руслан”
16:33 15 январяСША уже не первые в мире – вперед вырвались Китай и Индия
16:22 15 январяВСУ готовят провокацию на время визита в Донбасс председателя ОБСЕ
16:10 15 январяРумыны затеяли интригу против “Северного потока-2”
15:55 15 январяЭкс-министра обороны Украины допросили в СБУ о потере Крыма
15:43 15 январяНелетная погода: Климкин с дипломатами из ЕС не смогли добраться до Мариуполя
15:34 15 январяСавченко жалуется на то, что ей не дают участвовать в выборах президента
15:05 15 январяДепутат Рады пришел с какашками на носках
14:48 15 январяРоссийская армия стремительно переоснащается
14:41 15 январяГеращенко требует от Тимошенко «не унижать украинскую церковь»
14:32 15 январяВ США обещают остановить «Северный поток-2»
14:13 15 январяГосдума лишила Порошенко крепостных душ
14:09 15 январяРоссийские паспорта покончат с войной в Донбассе
14:03 15 январяПропагандист Майдана признал его сокрушительное поражение
13:55 15 январяВерховная Рада примет пакет законов о военнопленных
13:51 15 январяГосдума защитила права рыбоводов в Крыму
13:37 15 январяВ США мечтают о России, в которой русским наплевать на Крым
13:34 15 январяСовет Европы пошел на очередной антироссийский демарш
13:25 15 январяУкраина близка к своему распаду – Гордон
13:15 15 январяМы не дадим России победить в Донбассе – американский дипломат
13:07 15 январяВ Госдуме хотят запретить «Газпрому» финансировать «Шальке» и «Челси»
13:02 15 январяПеребежчик Киселев плачется, что США имели неосторожность заглянуть в глаза Путину
12:33 15 январяРоссию наказывают за ее же деньги – депутат Госдумы
12:23 15 январяРада готовится легализовать захват православных храмов
23:40 15 январяПлохой Украине Крымский мост мешает
22:08 15 январяМинюст Украины выдал справку с российским Крымом
20:51 15 январяГлава ОБСЕ пообещал Гройсману вплотную заняться Крымом, Донбассом и Азовским морем
18:22 15 январяПервые итоги работы модератора на форуме «ПолитНавигатора»
17:50 15 январяРоссийский либерал предложил окончательно отсоединить Крым от Украины
15:55 15 январяЭкс-министра обороны Украины допросили в СБУ о потере Крыма
14:13 15 январяГосдума лишила Порошенко крепостных душ
13:51 15 январяГосдума защитила права рыбоводов в Крыму
13:37 15 январяВ США мечтают о России, в которой русским наплевать на Крым
11:46 15 январяВ Севастополе считают, что городское правительство необоснованно завысило тарифы ЖКХ
10:34 15 январяЗапрещенный на Украине старший оперуполномоченный расскажет крымчанам о хайпе
23:04 14 январяУкраинские чиновники объявили трагедией строительство «Тавриды» в Крыму
22:25 14 январяРоссийский либерал: Давайте сдадим Курилы! И от Крыма один вред!
15:07 14 январяМинкульт Украины не оставляет надежды еще пограбить Крым
14:15 14 январяУ берегов Крыма произошло землетрясение
14:14 14 январяВ Сирии начинаются переговоры по прорыву блокады Севастополя
13:43 14 январяПопались! – В Крыму засекли бизнес и недвижимость украинских депутатов
13:41 14 январяТука пришел в ярость от свободной экономической зоны Крыма
13:13 14 январяУкраинские компании способствуют ввозу в Крым ядерного оружия
12:28 14 январяГорькое прозрение Киева: Крымский мост может простоять тысячелетия
10:29 14 январяВ Крыму хотят сделать зону для матерящихся рэперов
21:36 12 январяВзрыв газа на крыше дома в Крыму попал на видео
23:48 11 январяЭксперт: «Крымский мост – самое надёжное сооружение на черноморском побережье»
22:35 11 январяРоссия щедро тратится на восстановление Севастополя после Украины. Чем горожане недовольны?
21:48 11 январяРоссийский сенатор объяснил, что не так с референдумом в Донбассе
21:42 11 январяАмериканцы хотели предотвратить Русскую весну в Крыму еще в 2009 году
19:44 11 январяВ Крыму боролись с украинизацией латынью
15:56 11 январяАдвокат «хизбов» пожаловался на преследования властей
14:15 11 январяВ Ялте подпорная стена обрушилась на жилой дом
13:45 11 января«Комета» долетит до Евпатории
13:05 11 январяСорван график еще одного объекта программы восстановления Крыма после Украины
12:46 11 январяПрирода помогает Крыму преодолеть украинскую блокаду
22:58 10 января«Хотели гидности? Платите больше, чем все в Европе!»
22:50 10 январяЯпонии не видать Курил, как украинцам Крыма, – депутат Госдумы
22:25 10 январяРоссия сделала чёткое военно-морское предостережение Киеву и НАТО
18:03 10 январяСчётная палата: Инвестиций в Севастополь нет, цены растут без конкуренции
17:21 10 январяНа форуме «ПолитНавигатора» появился строгий модератор
12:54 10 январяВ Киеве признали, что американские корабли не хотят подставляться под русские ракеты
9:32 10 январяБежавший из Крыма экстремист оправдывается, что не собирается быть предателем
22:41 9 январяУкраинцы фантазируют, как оставить Россию без Черноморского флота
21:42 9 январяОткрытие бесплатного катка в Севастополе обернулось скандалом
21:34 9 январяКиев отрапортовал о снижении потока в Крым: Врёт и запугивает
21:28 9 январяКрымского футболиста похитили, чтобы отправить в украинскую армию
18:30 9 январяТрассу «Таврида» расчистили от снега после жалоб автомобилистов
16:03 9 январяПривет непрошенным гостям: Россия перебросила мощный корабль в Черное море
13:26 9 январяБлизкий к Ахметову бизнесмен получил условный срок за госизмену
13:15 9 январяВ Севастополе ликвидировали баптистов
0:19 9 январяВ глазах двоится: «Свидомые» обвинили украинскую разведку в занижении российской угрозы
23:58 8 январяПо ком звонит колокол: в Севастополе срывается строительство важнейшего объекта
23:54 8 январяСпустя пять лет украинцы признали, что врали о пустых полках в Крыму
22:19 8 январяЗаксобрание Севастополя может выразить недоверие губернатору
21:35 8 январяАмериканцы не собираются помогать ВМСУ прорываться в Азов
21:16 8 январяВ Севастополе весной может смениться губернатор
17:48 8 январяПервый пошел: Российский Крым признан в Киеве
17:08 8 январяИзраильское ТВ: Трамп может обменять Крым на Голанские высоты
20:40 15 январяНовые потери ВСУ: на Донбассе погиб “Саид” из “Черных Запорожцев”
18:22 15 январяПервые итоги работы модератора на форуме «ПолитНавигатора»
17:36 15 январяВ ВСУ командир выстрелил в требовавшего ротации подчинённого
16:22 15 январяВСУ готовят провокацию на время визита в Донбасс председателя ОБСЕ
15:43 15 январяНелетная погода: Климкин с дипломатами из ЕС не смогли добраться до Мариуполя
13:15 15 январяМы не дадим России победить в Донбассе – американский дипломат
12:12 15 январяПроблему Донбасса хотят решить в «аландском формате»
9:14 15 январяУкраинский командующий рассказал о концентрации на мариупольском направлении
2:56 15 января«Часть элиты сдаст и Донбасс, и Курилы, и Крым с Калининградом»
22:34 14 январяКак два пальца об асфальт: Эксперт доказал, что полчища русских солдат в Донбассе – украинский фейк
20:35 14 январяВ ДНР назвали количество погибших в 2018 году
19:43 14 январяЕвропейские министры летят с Климкиным в Мариуполь
19:30 14 январяКак сбежать с войны: отказавшуюся воевать роту ВСУ отправят домой
18:28 14 январяЛукашенко сказал куму Путина, что война на Донбассе – это “недоразумение”
11:01 14 январяГерой Русской весны: «Укропы» стали поднимать голову в Донецке
10:24 14 январяПаника в Киеве: В армии Донбасса начинается выдача российских паспортов!
10:07 14 январяУкраинские боевики угрожают депортировать жителей Донбасса в Африку
9:57 14 январяПобеда будет скорой, – обещают в Донецке
9:23 14 январяУкраинский генерал проболтался о планах по подготовке наступления в Донбассе
20:32 13 январяЭпидемия «скосила» половину украинских солдат на подступах к Донецку
15:52 13 январяПьяные ВСУшники ограбили машину с продуктами
15:48 13 январяРота ВСУ в полном составе отказалась выходить на боевые позиции
22:13 12 январяУкраинский чиновник: С нами Америка! Русские никогда не придут в Днепропетровск!
22:02 12 январяВ Киеве рассказали, как Казахстан помогает ЛДНР обходить торговую блокаду
21:54 12 январяТелеканал Коломойского вырезал кадры военного преступления украинской армии
16:45 12 январяДНР признана регионом России на уровне КВН
21:56 11 январяВ Москве официально заявили: 2019 год грозит не улучшением, а ухудшением на Украине
21:48 11 январяРоссийский сенатор объяснил, что не так с референдумом в Донбассе
20:20 11 январяУкраинских военных заставили ремонтировать боевую технику за собственный счет
20:11 11 январяДенис Пушилин анонсировал громкие увольнения в ДНР
19:57 11 январяВ Донбассе отвратительная медицина косит ряды украинских военных
18:25 11 января«Воины света» оставили без света тысячи человек на Луганщине
10:50 11 январяПрозрение волонтера ВСУ: «Если не уступим Донбассу, развалимся на части»
23:48 10 январяНа руках кукловодов Зеленского – кровь русских Донбасса
20:21 10 январяВ Мариуполе повесилась украинская полицейская
19:43 10 январяТрое пенсионеров погибли на блокпосту между ДНР и Украиной
19:29 10 январяКиев готовит новые провокации в Донбассе к приезду главы ОБСЕ
18:23 10 январяУбитого в пьяной ссоре ВСУшника выставили погибшим от рук «сепаров»
17:55 10 январяКиев перебрасывает к линии фронта на Донбассе иностранные станции радиоразведки
17:46 10 январяОпубликовано видео с места обстрела донецких коммунальщиков
17:25 10 январяВСУ ожидают прибытия в Донбасс турецких беспилотников
17:21 10 январяНа форуме «ПолитНавигатора» появился строгий модератор
15:45 10 январяУкраинские военные открыли огонь по донецким коммунальщикам
15:29 10 январяВ ДНР опубликовали видео с подорвавшимися на мине украинскими военными
23:36 9 января«Почему цены растут? Нас хотят сдать Украине?»
22:52 9 январяСтариков рассказал, почему нельзя признавать ЛДНР
18:55 9 январяВ Донецке прокомментировали идею использовать Януковича в мирных целях
18:06 9 январяВ Донбассе растет число отмороженных ВСУшников
17:32 9 январяСША перебросили на Украину диверсионный отряд «Морских котиков»
16:50 9 январяВСУ готовят провокацию в прифронтовой Авдеевке
16:08 9 январяВ Госдуме вновь требуют признать ДНР и ЛНР
15:27 9 январяЯнукович может закончить войну на Донбассе – американские СМИ
12:01 9 январяИзвестный украинский дипломат признал, что в Донбассе нет войны с Россией
8:33 9 январяНежелание Киева выполнять Минск привело к корректировке миграционной политики РФ
20:38 8 январяУкраинский военный на Донбассе получил ранение в результате игры с оружием
23:40 15 январяПлохой Украине Крымский мост мешает
23:05 15 январяПриехавшие в Москву украинцы устроили шоу на суде над ВМСУ-шниками
22:24 15 января«Нет войны – нет и военнопленных»: Суд в Москве отверг доводы защиты ВМСУ-шников
22:08 15 январяМинюст Украины выдал справку с российским Крымом
21:50 15 январяДепутат Валера объявил с трибуны Рады хреновую новость
21:34 15 январяВыборы близятся: Как заверещал Ляшко
21:23 15 январяМоряки великой аграрной державы попрошайничают за границей
21:15 15 январяУкраинский адмирал: Мы беспомощны против России на море
21:00 15 январяВ 2018 году на провальные киноагитки в Украине потратили полмиллиарда гривен
20:51 15 январяГлава ОБСЕ пообещал Гройсману вплотную заняться Крымом, Донбассом и Азовским морем
20:40 15 январяНовые потери ВСУ: на Донбассе погиб “Саид” из “Черных Запорожцев”
20:33 15 январяЛукашенко уже видит опасность для Беларуси с востока
20:20 15 январяЛжемиротворцы пять лет кормили волков конфетами: русский священник о ситуации на Украине
19:44 15 январяПорошенко хвалится: привез из Турции не только томос, но и боевые ударные беспилотники
19:36 15 январяВ ВСУ станет еще больше капелланов от “Церкви Порошенко”
19:12 15 январяПорошенко в Луцке снова тряс томосом перед электоратом
18:58 15 январяПочему угрозы Яроша – это серьёзно
18:57 15 январяВ Сеть попало видео с испытаний крупнейшего в истории американского самолета
18:45 15 январяВСУ готовятся к двадцати учениям в 2019 году
18:43 15 январяМайданщица вскрыла громкое преступление окружения Порошенко в Одесской области
18:38 15 январяПолторак нажаловался новому главе ОБСЕ на Россию
18:22 15 январяПервые итоги работы модератора на форуме «ПолитНавигатора»
18:17 15 январяРусский священник призвал готовиться к полномасштабной войне с Японией
18:08 15 январяУстал ждать визу: хакер из Непала взломал сайт МИД Украины
17:50 15 январяРоссийский либерал предложил окончательно отсоединить Крым от Украины
17:42 15 январяВласти поздравили украинцев новыми платёжками за услуги ЖКХ
17:36 15 январяВ ВСУ командир выстрелил в требовавшего ротации подчинённого
17:15 15 январяРоссийские бизнесмены хотят брать с выезжающих за границу по 500 рублей
16:54 15 январяЧеловек в кепке посоветовал отдать японцам два курильских острова
16:45 15 январяСтарые песни о главном: Украина опять заговорила о производстве самолетов “Руслан”
16:33 15 январяСША уже не первые в мире – вперед вырвались Китай и Индия
16:22 15 январяВСУ готовят провокацию на время визита в Донбасс председателя ОБСЕ
16:10 15 январяРумыны затеяли интригу против “Северного потока-2”
15:55 15 январяЭкс-министра обороны Украины допросили в СБУ о потере Крыма
15:43 15 январяНелетная погода: Климкин с дипломатами из ЕС не смогли добраться до Мариуполя
15:34 15 январяСавченко жалуется на то, что ей не дают участвовать в выборах президента
15:05 15 январяДепутат Рады пришел с какашками на носках
14:41 15 январяГеращенко требует от Тимошенко «не унижать украинскую церковь»
14:32 15 январяВ США обещают остановить «Северный поток-2»
14:13 15 январяГосдума лишила Порошенко крепостных душ
14:03 15 январяПропагандист Майдана признал его сокрушительное поражение
13:55 15 январяВерховная Рада примет пакет законов о военнопленных
13:25 15 январяУкраина близка к своему распаду – Гордон
13:15 15 январяМы не дадим России победить в Донбассе – американский дипломат
13:02 15 январяПеребежчик Киселев плачется, что США имели неосторожность заглянуть в глаза Путину
12:23 15 январяРада готовится легализовать захват православных храмов
12:12 15 январяПроблему Донбасса хотят решить в «аландском формате»
12:04 15 январяТимошенко потребовала независимости от Константинополя
11:21 15 январяЯрош рассказал о подготовке мобильно-диверсионных групп против российской армии
9:37 15 январяЯрош заявил о готовности подчиниться Тимошенко и выполнять ее приказы
9:14 15 январяУкраинский командующий рассказал о концентрации на мариупольском направлении
8:53 15 январяМайданщики требуют угомонить «русскую эмигрантскую шваль»
3:28 15 январяТимошенко объявила цель Украины: Догнать Польшу за 5 лет
2:56 15 января«Часть элиты сдаст и Донбасс, и Курилы, и Крым с Калининградом»
23:34 14 январяПротивники Майдана уничтожили украинскую символику в Москве
23:40 15 январяПлохой Украине Крымский мост мешает
23:27 15 январяПашинян теперь ответит за всё
23:05 15 январяПриехавшие в Москву украинцы устроили шоу на суде над ВМСУ-шниками
22:54 15 январяРоссия отказалась возобновлять взносы в ПАСЕ
22:24 15 января«Нет войны – нет и военнопленных»: Суд в Москве отверг доводы защиты ВМСУ-шников
22:08 15 январяМинюст Украины выдал справку с российским Крымом
21:15 15 январяУкраинский адмирал: Мы беспомощны против России на море
20:20 15 январяЛжемиротворцы пять лет кормили волков конфетами: русский священник о ситуации на Украине
18:22 15 январяПервые итоги работы модератора на форуме «ПолитНавигатора»
18:17 15 январяРусский священник призвал готовиться к полномасштабной войне с Японией
17:50 15 январяРоссийский либерал предложил окончательно отсоединить Крым от Украины
17:15 15 январяРоссийские бизнесмены хотят брать с выезжающих за границу по 500 рублей
16:54 15 январяЧеловек в кепке посоветовал отдать японцам два курильских острова
16:10 15 январяРумыны затеяли интригу против “Северного потока-2”
14:48 15 январяРоссийская армия стремительно переоснащается
14:32 15 январяВ США обещают остановить «Северный поток-2»
14:13 15 январяГосдума лишила Порошенко крепостных душ
14:09 15 январяРоссийские паспорта покончат с войной в Донбассе
13:55 15 январяВерховная Рада примет пакет законов о военнопленных
13:51 15 январяГосдума защитила права рыбоводов в Крыму
13:37 15 январяВ США мечтают о России, в которой русским наплевать на Крым
13:34 15 январяСовет Европы пошел на очередной антироссийский демарш
13:15 15 январяМы не дадим России победить в Донбассе – американский дипломат
13:07 15 январяВ Госдуме хотят запретить «Газпрому» финансировать «Шальке» и «Челси»
13:02 15 январяПеребежчик Киселев плачется, что США имели неосторожность заглянуть в глаза Путину
12:33 15 январяРоссию наказывают за ее же деньги – депутат Госдумы
11:21 15 январяЯрош рассказал о подготовке мобильно-диверсионных групп против российской армии
10:49 15 январяЖелтые жилеты предлагают РФ объединиться в борьбе с врагом всех народов
10:34 15 январяЗапрещенный на Украине старший оперуполномоченный расскажет крымчанам о хайпе
10:18 15 январяМарков пугает Путина попыткой свержения
9:14 15 январяУкраинский командующий рассказал о концентрации на мариупольском направлении
8:53 15 январяМайданщики требуют угомонить «русскую эмигрантскую шваль»
8:20 15 январяНовый азовский поход пройдет под прикрытием кораблей НАТО – украинский генерал
2:56 15 января«Часть элиты сдаст и Донбасс, и Курилы, и Крым с Калининградом»
23:34 14 январяПротивники Майдана уничтожили украинскую символику в Москве
23:04 14 январяУкраинские чиновники объявили трагедией строительство «Тавриды» в Крыму
22:34 14 январяКак два пальца об асфальт: Эксперт доказал, что полчища русских солдат в Донбассе – украинский фейк
22:25 14 январяРоссийский либерал: Давайте сдадим Курилы! И от Крыма один вред!
19:08 14 января“Дело Вышинского”: гражданин России будет и дальше гнить без суда в украинской тюрьме
18:58 14 январяПроцесс пошел: Лавров обьявил о начале переговоров с Японией
17:32 14 январяМедведев-Лукашенко: дружба дружбой, а денежки врозь
16:02 14 январяУкраинская поп-звезда закатила скандал в российском аэропорту
15:07 14 январяМинкульт Украины не оставляет надежды еще пограбить Крым
14:31 14 январяЗеленский присягнет на курс войны с Россией
14:15 14 январяУ берегов Крыма произошло землетрясение
14:14 14 январяВ Сирии начинаются переговоры по прорыву блокады Севастополя
13:43 14 январяПопались! – В Крыму засекли бизнес и недвижимость украинских депутатов
13:41 14 январяТука пришел в ярость от свободной экономической зоны Крыма
13:32 14 января«Хватит продавать Россию» – под МИД РФ прошла акция протеста
13:23 14 январяВ Киеве плачутся: Украина больше не сможет диктовать свои условия РФ
13:13 14 январяУкраинские компании способствуют ввозу в Крым ядерного оружия
13:06 14 январяВ Киеве надеются использовать Трампа в своих интересах
12:36 14 январяКитай и ЕС сделали Украину железнодорожным изгоем
12:28 14 январяГорькое прозрение Киева: Крымский мост может простоять тысячелетия
11:58 14 январяЯпонии напомнили, что курильский поезд ушел еще в 1960-м
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.