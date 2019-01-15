Приехавшие в Москву украинцы устроили шоу на суде над ВМСУ-шниками

15.01.2019, Москва, Михаил Рябов

В Москве сегодня устроила шоу перед телекамерами группа поддержки, приехавшая на суд по продлению срока задержания моряков ВМС Украины, сдавшихся в плен после попытки прорыва Керченского пролива.

Выстроившись в коридоре, украинцы и меджлисовцы встречали конвой с ВМСУ-шниками аплодисментами и выкриками «Слава Украине!». К слову, арестанты демонстрировали на камеры улыбки и вполне здоровый вид, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кадры из московского суда сейчас распространяются в соцсетях на Украине как доказательство «непобедимости украинских героев».