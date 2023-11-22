Приезд главы Пентагона не помог: В Киеве опасаются «похабного мира» с Россией

Анатолий Лапин.  
22.11.2023 14:46
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Украина


Украину готовят к «похабному миру» с Россией, по сравнению с которым так называемый «корейский сценарий» может показаться вполне приемлемым.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украину готовят к «похабному миру» с Россией, по сравнению с которым так называемый «корейский...

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По мнению Золотарева, Украина не оправдала надежд в своем контрнаступлении, поэтому Запад будет «фиксировать убытки» и неприятный для киевского режима результат.

«К движению к тому самому похабному миру. К похабному для Украины, о котором злые языки говорили давно и который клеймят пресловутыми кремлевскими нарративами.

Собственно, прогрев темы начался. Вопрос в другом – в том, что, возможно, об этом стоило задуматься раньше, но партнерам было обещано успешное контрнаступление, под это давалась техника, финансирование. Результата нет, а раз результата нет – фиксируем убытки, как американцы рассуждают, и меняем стратегию.

Возможно, если не Зеленский, то кто-то другой будет фиксировать этот крайне неприятный для нас результат… Может повернуться так, что даже корейский вариант может нам показаться очень приятным и приемлемым», – заявил Золотарев.

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