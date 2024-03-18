Приезд Шойгу в Севастополь: Черноморский флот будет реформирован – эксперты

Рабочая поездка в Севастополь министра обороны РФ, генерала армии Сергея Шойгу связана с процессом реформирования организации управления флотом.

Подчинение командованию Южного военного округа, как вспомогательных сил, привело к отсутствию самостоятельности и потере боевых единиц флота, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Шойгу в Севастополе проинспектировал работу командного пункта Черноморского флота, заслушал доклады по текущей обстановке, характеру действий противника и о выполнении подразделениями флота боевых задач. Министр поставил задачу проводить с личным составом как в дневное, так и в ночное время постоянные тренировки по отражению террористических атак противника, а также повышать живучесть кораблей и судов и защищённость объектов инфраструктуры в зоне ответственности флота.

Глава военного ведомства поручил установить дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения беспилотников противника.

Как считает кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв, основной темой поездки стала реорганизация управления ЧФ, и переподчинение главкому ВМФ непосредственно.

«Я думаю, в данном случае надо рассматривать данный приезд не с точки зрения того, что станет лучше, поступят какие-то образцы вооружения, техники, хотя это тоже важно, или количество кораблей и личного состава изменится, соединений, подразделений. Это всё, конечно, важно. Но самое главное – это система боевого управления и организации флота. Лично я рассматриваю визит министра, его конкретный рабочий приезд, в свете тех изменений, которые происходят в организации управления Военно-морским флотом и на Военно-морском флоте. С декабря прошлого года, как известно, было принято решение о выведении флотов из подчинения военных округов. И новый статус обрёл Северный флот, который являлся оперативным командованием и имел особый статус, поскольку его деятельность распространялась на весь север страны. И если мы говорим о Черноморском флоте, принято принципиально важное решение – переподчинить управление флотом, которое с «сердюковских» времён осуществлялось из Ростова. И эта система изначально специалистами даже среднего звена рассматривалась как ущербная», – подчеркнул эксперт.

По его словам, задачи флота, в том числе Черноморского, не ограничиваются зоной ответственности Южного военного округа. Они распространяются гораздо дальше, вплоть до Мирового океана, где и в советское время, и сейчас, корабли ВМФ РФ решают задачи.

«К сожалению, в своё время был ликвидирован Центральный командный пункт ВМФ, который вёл свою историю с середины XX века. Всеми силами флота, а это и надводные корабли, морская авиация и подводные силы, и береговые артиллерийские войска, морская пехота – всё управлялось из единого центра, что было весьма эффективно. Речь шла и об океанской зоне, и о дальней морской зоне. И непосредственном решении задач в водах, которые примыкают к России. Он был ликвидирован. И получилось, что Военно-морской флот оказался раздроблен. Им управляли, что касается Балтики, из Санкт-Петербурга, Черноморским флотом – из Ростова. Доходило до вещей, которые оскорбляли моряков, когда военно-морской парад в Севастополе в день ВМФ принимал командующий Южным военным округом. При всём уважении к этому заслуженному генералу, но это неверно и неправильно, когда танкист командует военно-морским парадом в день Военно-морского флота. Это ущемляет и чувства, и достоинство и вызывает недоумение моряков. Начиная от глобальных вопросов и до таких мелочей Черноморский флот потерял самостоятельность. Это, естественно, отразилось на наших делах в зоне спецоперации», – подчеркнул Горбачёв.

По его словам, роль флота свелась к поддержке флангов, содействию сухопутным войскам. Поэтому рабочая поездка министра связана с тем, чтобы проконтролировать и оценить те перемены, которые уже осуществляются.

«Поэтому, я так думаю, приезд Шойгу, в том числе, был связан и с вопросами этой глобальной реорганизации, касающейся всего ВМФ, и Черноморского флота. Не случайно его сопровождал новый главком ВМФ Александр Моисеев и врио командующего флота, вице-адмирал Сергей Пинчук», – отметил эксперт. «Методика-тактика, оперативное искусство морского дела, я думаю, моряки с этим справятся лучше, чем танкисты. А то, что касается взаимодействия с другими родами Вооружённых сил – это задача генерального штаба. Здесь, опять же, флот вырабатывает свои предложения по консолидации сил – и четко высказывает своё мнение, чтобы решение, в конечном счёте, принималось оптимальное», – подытожил Горбачёв.

Военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин тоже считает, что рабочая поездка Шойгу связана с реформированием флота.

«Там были уточнения по поводу состояния и по поводу перевооружения, и так далее по ситуации. Был бывший командующий Северным флотом, ныне врио главкома ВМФ адмирал Александр Моисеев. До этого он командовал Черноморским флотом, то есть изнутри знаком с тем, как обстоят дела на проблемном участке. Флот оказался в очень непростой ситуации. На мой взгляд, если бы мы с начала специальной военной операции взяли бы Одессу, вопросов бы не возникло. Чёрное море маленькое, и самое идеальное решение этого вопроса – освобождение территорий от Измаила до Очакова и Николаева», – отметил он.

Эксперт подчеркнул, что сегодня 10 лет «Крымской весны», как детонатора того, что потом происходило в Новороссии, и происходит сейчас. Это вызывает гнев Вашингтона и Лондона, которые уже мысленно разместили в Севастополе свою натовскую базу, свои штабы, вспоминая события XIX века, Крымской кампании русско-турецкой войны.

«Когда мы здесь воевали с этой объединённой коалицией Западного мира, что было предисловием Первой мировой войны, они уже были со штуцерами, с паровым флотом. Мы были с парусным и гладкоствольным оружием. Сейчас ситуация другая, объективно, но никто не предполагал, что будет такая ситуация с дронами, особенно надводными. Ну, получилось, что получилось. Поэтому обвинять в отсутствии мужества моряков-черноморцев не стоит. Всё, что могли сделать, они сделали и будут делать. Ну что сейчас ситуация такая, что выводы сделаны», – уверен Дандыкин.

Изначально вооружение кораблей было предусмотрено для другого боя, нежели отражения атак БЭКов. Поэтому необходимо дополнительно установить крупнокалиберные пулемёты.

«Специальная военная операция много меняет, это уже прообраз войны будущего. Поэтому будет всё сделано, и те корабли, которые находятся на дежурстве, и которые находятся в ремонте, соответственно будут вооружены.

Конечно, нужно ужесточить порядок борьбы за живучесть кораблей, защиту баз не только в Севастополе, но и в других местах, от Феодосии до Абхазии. Всё это необходимо делать. Здесь и морская авиация – всё должно быть во взаимодействии», – указал эксперт.

По его словам, после переподчинения флотов главкому ВМФ все военно-морские силы пришли в готовность. Особенно с учетом увеличения светового дня и возможности отработать отражение атаки БЭКов, провести испытания оружия против них, которое уже разрабатывается.

«В 1941 году была ситуация, когда немцы стали минировать магнитными минами наши корабли. И тогда из Питера прислали двух людей, которые ещё не были известны миру – академика Александрова и будущего изобретателя атомной бомбы Курчатова. Они работали в Севастополе, занимались размагничиванием судов. Это сыграло определённую роль. Поэтому и сейчас в этой ситуации мы видим, что будут подтягиваться силы науки и всё остальное. Это же у нас в России как с выборами – чем больше зелёнки заливали, тем выше результаты, особенно в регионах, которые конкретно должны быть обижены, которые на линии огня», – заключил Дандыкин.