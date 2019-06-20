«Приезжайте и трахайте наших женщин? Сутенер, не президент!» – нацики клеймят Зеленского

20.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Экс-глава УНА-УНСО националист Дмитрий Корчинский подверг резкой критике недавнее высказывание нового президента Владимира Зеленског, который в Париже заявил, что красивые женщины – это бренд Украины.

По мнению Корчинского, это заявление Зеленского содержит завуалированный призыв к популяризации секс-туризма, сам же президент выступил в роли сутенера.

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«Он предложил наших женщин французам и вообще европейцам. Сказал, что у нас есть туристический бренд, есть, за чем ехать.

Бренд – это то, что потребляется, то, что может быть продано или куплено… Этот парень не скрывает, что считает наших женщин проститутками.

Конечно, в нашей стране много проституток и мы все в этом виноваты. Но, когда президент государства едет за границу и говорит, что самая большая привлекательность моей страны в том, что там много проституток – приедьте и трахайте наших женщин, то этот президент выступает в качестве сутенера…

Ваш новый президент хочет, чтобы наших женщин не просто покупали, а за это платили. Это статья дохода. В принципе, неплохо, это в определенной степени развитие. У него тоже есть женщина, и было бы неплохо, чтобы он в плане развития этого бренда именно свою женщину начал предлагать заезжим европейским туристам. Для развития бренда это же нормально», – заявил Корчинский.