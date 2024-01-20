Российская дипломатия профессиональна и оставляет мало шансов украинским кадрам.

Об этом на канале украинской пропагандистки Натальи Мосейчук заявил бывший посол Украины в Британии Вадим Пристайко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия известна своей тяжёлой дипломатией. Российская дипломатия – это чрезвычайно качественно подготовленная и абсолютно не яркая. Приезжают мужики, которые постоянно на этой работе, сидит уже тридцать лет над одной запятой. И они знают всё досконально.

И говорить, что мы сейчас всё порешаем, и поедем обратно – так не работает. Это путь в никуда», – пожаловался Пристайко.