«Приезжают мужики, они знают всё досконально»: Бандеровский дипломат отметил мастерство подчиненных Лаврова
20.01.2024 17:43
(Мск) , Киев
Российская дипломатия профессиональна и оставляет мало шансов украинским кадрам.
Об этом на канале украинской пропагандистки Натальи Мосейчук заявил бывший посол Украины в Британии Вадим Пристайко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Россия известна своей тяжёлой дипломатией. Российская дипломатия – это чрезвычайно качественно подготовленная и абсолютно не яркая. Приезжают мужики, которые постоянно на этой работе, сидит уже тридцать лет над одной запятой. И они знают всё досконально.
И говорить, что мы сейчас всё порешаем, и поедем обратно – так не работает. Это путь в никуда», – пожаловался Пристайко.
Спасибо!
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