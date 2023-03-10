«Приезжают на помощь даже из Сахалина» – министр РФ о восстановлении новых регионов

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Несмотря на опасность постоянных обстрелов и терактов со стороны ВСУ, вся Россия активно занимается восстановлением новых регионов страны.

Об этом в ходе Парламентского диалога заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Минстрой России является координатором работы по восстановлению мирной жизни и всех объектов, подготовки к зиме на территории новых субъектов РФ. Наши специалисты постоянно находятся на тех территориях. Обеспечивается, в первую очередь, восстановление объектов. Та задача, которую мы ставили перед собой, когда заходили на восстановление объектов в разрушенных городах Мариуполь, Северодонецкая агломерация, Волноваха – мы ставили перед собой одни цели, но реально могу отметить, спасибо строителям и местной власти, мы их перевыполнили», – сказал министр.

Файзуллин подчеркнул, что под обстрелами ВСУ крайне сложно и не всегда можно проводить восстановительные работы, однако неравнодушные граждане со всей России помогают справляться с проблемой.

«Сегодня не везде мы можем нормально организовывать работы, хотя аварийные бригады у нас есть везде. Обстрелы проводятся в ежедневном режиме, и не всегда есть возможность обеспечить нормальную работу строительного комплекса, но аварийные подключения к теплу всех объектов, которые были запланированы: выселение всех людей из подвалов, пусть даже в пункты временного размещения, была обеспечена. Сегодня Минстрой России определён ответственным за социально-экономическое развитие Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР, а также Крыма и Севастополя. Эти шесть регионов сегодня находятся в поле ежедневного внимания министерства. Мы по поручению президента и правительства разработали программы социально-экономического развития. Они сегодня отрабатываются со всеми органами исполнительной власти и регионами», – добавил он.

Министр поблагодарил остальные регионы России, которые всё больше на самых разных уровнях помогают с восстановлением.

«В прошлом году было 56 регионов, которые помогали нашим новым регионам. А сегодня их стало больше, хочу всем коллегам сказать слова огромной благодарности за участие, и финансовое, и строители приехали, даже из Сахалина, на территории наших новых регионов», – подытожил он.