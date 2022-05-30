Прифронтовая территория. Как отразились украинские события на Приднестровье

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Новости Украины

Недавно в СМИ было много тревожных новостей о Приднестровье, где на фоне украинского кризиса неспокойно – здесь произошла серия диверсионно-террористических актов, генштаб ВСУ выпустил массу сообщений об угрозах, якобы исходящих с Левобережья Днестра. Не перестает обсуждаться тема о вовлечении Приднестровья в украинские события.

Как сегодня живет непризнанная республика, у которой с Украиной четыреста километров общей границы?

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Кто из беженцев выбирает Приднестровье?

По прибытию беженцев с Украины в Приднестровье можно следить за продвижением фронта: сейчас в республику устремились жители Николаевской области. Поток не иссякает. На данный момент в ПМР разместились уже представители всех областей Юго-Востока Украины, есть и гости из других регионов. Приезжие из соседней страны стали частью повседневной жизни приднестровских городов и сел.

По данным МВД Приднестровья, с 24 февраля в республику въехало 34 тысячи жителей Украины, порядка 27,5 тысяч зарегистрировались тут. Центрами для беженцев воспользовались 1739 человек. Сейчас в пунктах временного проживания находятся 192 постояльца. Основная масса приезжих поселилась в съемном жилье, у родных или знакомых.

Граница с Украиной закрыта, добраться до Приднестровья можно только через территорию Молдовы. Если бы приднестровско-украинские пограничные пункты пропуска работали, беженцев было бы еще больше.

Кто из жителей Украины, решивших временно покинуть свой дом, выбирает Приднестровье?

Вот примерный социальный портрет типичного вынужденного переселенца: это русскоязычная женщина с детьми, жительница юга страны, без больших сбережений и личного автотранспорта, имеющая в Приднестровье родных или друзей.

Беженцами в ПМР так или иначе заняты все: руководство, волонтерские и общественные организации, граждане республики. Для прибывших с Украины организованы неплохие условия: тем, кому негде остановиться, предоставляется бесплатное жилье, дети могут учиться и посещать детсады, досуговые учреждения, беженцев бесплатно принимают больницы и поликлиники. Волонтеры регулярно организуют раздачу собранной гуманитарной помощи – продуктов и средств гигиены, за которыми выстраиваются очереди.

В первое время Приднестровье справлялось с наплывом беженцев, как могло, самостоятельно, потом извне потекли ручейки помощи. Местные НКО стали получать зарубежные гранты на поддержку жителей Украины, отделение Международного Комитета Красного Креста в Бендерах начало выплачивать пособия в размере 190 долларов семьям, принявшим беженцев. Сами украинцы исправно ездят за ежемесячными пособиями в Молдову, частью которой Приднестровье формально является.

С окончанием учебного года возник вопрос: чем занять украинских детей на каникулах. Пока не организован массовый досуг, ребят развлекают волонтеры. На детском празднике, который прошел в центре размещения беженцев на базе профилактория «Тиротекс», группа матерей признались организаторам, что совершенно растроганы теплым приемом в Приднестровье.

Некоторые приезжие пошли работать – бухгалтерами, водителями, помощниками воспитателей в детских садах.

По приднестровскому закону «О мерах государственной поддержки иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих с территории Украины…» беженцев могут принимать на работу в упрощенном порядке: у них не требуют трудовой книжки, медосмотр проводится за счет государства.

Есть даже люди, которые решили остаться в Приднестровье навсегда: трудоустроились и присмотрели жилье.

Серьезных эксцессов или криминальных историй с участием гостей с Украины не отмечено, по крайней мере, в милицейских сводках они не значатся. Был один инцидент на почве украинского кризиса, о котором сообщило МВД, да и тот случился без участия иностранных граждан, прибывших в республику после 24 февраля.

Дело было утром 9 мая в Тирасполе. Молодой человек на автомобиле «Инфинити» приднестровской регистрации перегородил дорогу автомобилю «Фольксваген» с немецкими номерами и российской символикой – флагами РФ и буквой Z. Далее последовало нападение на владельца авто, прибывшего из Германии. Завязалась драка, вызвали милицию. Пострадавшим оказался соотечественник, приехавший из-за границы на родину отпраздновать День Победы. Мужчину, спровоцировавшего конфликт, задержали за хулиганство.

Кстати, о Дне Победы. Перед праздником некоторые беженцы вынули из недр смартфонов фотографии своих дедов-фронтовиков и попросили местных волонтеров изготовить портреты, чтобы пройти в Бессмертном полку, который в Приднестровье горячо поддерживают. Жаль только, что массовые мероприятия на 9 Мая из-за террористической угрозы отменили.

С «красного» на «желтый»

Приднестровье сейчас живет обычной жизнью, люди заняты повседневными делами и озабочены насущными проблемами, такими, как, например, рост цен на продукты и топливо. Продовольственная безопасность обеспечивается, но вынужденное изменение логистики, связанное с украинским кризисом, удлинило маршруты доставки импортной продукции, что повысило ее себестоимость.

Серия терактов в Тирасполе и других населенных пунктах Приднестровья (начиная с обстрелов здания МГБ ПМР 2 мая и заканчивая попыткой поджога республиканского военкомата 13 мая) не произвела большого впечатления на население. Все теракты были на удивление «гладкими», с похожими результатами – без жертв, раненых и серьезного материального ущерба.

Взрывами и запущенными в интернете слухами о мобилизации в Приднестровье больше обеспокоилась молодежь, родившаяся после 1992 года и не нюхавшая пороха: кое-кто даже решил уехать. Транспортные фирмы, занимающиеся перевозкой пассажиров в Москву, говорят о возросшем спросе на свои услуги. В начале мая, сразу после обстрела здания МГБ из гранатометов, на границе можно было наблюдать гигантскую очередь на выезд: кто-то, конечно, несмотря ни на что, отправился в отпуск на майские праздники, а кто-то решил покинуть республику надолго.

Взрывы и поджоги напугали также часть беженцев, которые снялись с насиженных мест и поехали дальше, в том числе в страны Европы. Некоторые, кстати, уже хотят вернуться – им трудно в чужой языковой и культурной среде.

А вот местные жители среднего и старшего возраста, видевшие за 30 лет жизни в Приднестровье и войну, и блокады, и различные провокации, привыкшие к постоянной политической турбулентности, как правило, хранят спокойствие.

Приготовлений к каким бы то ни было военным действиями в Приднестровье не видно. Уровень террористической угрозы понижен с высшего, «красного», на «желтый».

Все госструктуры функционируют нормально, республика даже провела перезагрузку правительства. Официальная причина отставки исполнительного органа такова: премьер Александр Мартынов, занимавший этот пост более пяти лет, пожелал перейти на другую работу. Внимательные наблюдатели, впрочем, заметили напряженность, которая возникла в последнее время между премьером и Верховным Советом. Вот пример – правительство разработало и представило депутатскому корпусу масштабный антикризисный законопроект по поддержке экономики, продвигало его, а парламентарии зарегистрировали и приняли в итоге собственный.

Как бы там ни было, в Приднестровье новый председатель правительства. Это Александр Розенберг, занимавший до сих пор должность министра сельского хозяйства и природных ресурсов. Принципом работы правительства, по словам Розенберга, останется «стремление к обеспечению политической стабильности, экономической самодостаточности и социальной справедливости».

Непредвиденные расходы бюджета, возникшие из-за украинских событий, привели к сокращению финансирования программ развития, но ряд проектов действует. В частности, идет большой ремонт и обновление инфраструктуры Приднестровского госуниверситета.

Президент Вадим Красносельский в ходе недавней беседы с журналистами обратился к гражданам, призвал их не верить интернет-провокаторам, которые «работают за деньги, выполняют свои функции в плане создания напряженной атмосферы в Приднестровье». При этом он сообщил, что приднестровцы готовы в случае необходимости защищать свою землю.

«Уважаемые граждане Приднестровья, … всегда буду с вами откровенен. Если будет сложно, тяжело, я вам об этом скажу. Не верьте всяческим диванным спекулянтам: наши правоохранительные органы… в состоянии и пресечь, и раскрыть практически любое преступление, Минобороны, естественно, также готово защищать наше государство. Более того, я убежден, что как таковой мобилизации и не надо объявлять. Я лично получаю много звонков от людей, готовых встать на защиту Приднестровья, которые спрашивают, куда прийти и чем помочь. Нам это пока не надо абсолютно», – заявил глава ПМР.