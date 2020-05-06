Приглашение Лукашенко на парад таит опасность для Госдумы

06.05.2020, Москва, Елена Острякова

Депутаты Госдумы России не смогут посетить парад в Минске 9 мая, потому что обязаны соблюдать режим самоизоляции перед пленарным заседанием, назначенным на 12 мая.

Об этом в эфире youtube-канала «Белрусинфо» заявил депутат Госдумы РФ от «Единой России» Евгений Федоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В условиях разбежавшегося правительства Государственную Думу потерять мы не можем. Это будет полная капитуляция. Каждый депутат перед голосованием должен 2 недели пройти карантин, чтобы не прийти на пленарное заседание заболевшим.

При возвращении из Белоруссии также придется пройти процедуру двухнедельного карантина. Возникает запрет на посещение Государственной Думы и возможный срыв пленарного заседания», – пояснил Федоров.

При этом инициативу Лукашенко по проведению парада он целиком поддерживает.

«Этот парад нужен, чтобы переломить ситуацию с эпидемией и иностранным вторжением, – так же, как был нужен парад на Красной площади во время немецкого штурма Москвы.

В России от парада отказались из эпидемиологических соображений. Если солдаты в казармах, они уже не заболеют. Да, на трибунах стоять нельзя, ветеранов приглашать нельзя. Но танк или бронетранспортер подготовлен к бактериологической войне не хуже, чем самолет.

Перенесли, чтобы порадовать американцев. Они поняли, что Россия «сдулась». Можно добивать», – сказал Федоров.