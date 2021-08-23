Приглашенные использовали «Крымскую платформу» для решения своих вопросов – Монтян

23.08.2021 23:39 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Иностранное представительство на «Крымской платформе» было меньше, чем предполагалось, да и те, кто прибыл, пытались использовать мероприятие для решения своих вопросов, никак не связанных с Крымом.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявила юрист Татьяна Монтян.

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«Было понятно, что «Крымская платформа» – это только пиар команды Зеленского, никакого практического смысла в ней нет. Собрали большую толпу. И что? Они пойдут завоевывать Крым или просто поболтают? Чем больше их там собралось, тем хуже – собрались такой толпой, потратили столько времени, а на выходе – пшик. Вернее, на выходе только пиар Зеленского, и то только для очень специфического электората. Кроме того, не такое уж внушительное там было представительство. Его уровень понизили в последний момент. От самых крутых государств прибыли представители на уровне министров, причём министров, которые никакого отношения к Крыму не имеют. Даже Германия прислала только министра энергетики. Вероятно, они попытались использовать «Крымскую платформу» для решения каких-то своих вопросов. Их волнуют вопросы, связанные с энергетикой, а на Крым им плевать. Представитель Венгрии вместо того, чтобы говорить о Крыме, начал говорить о том, как на Закарпатье гнобят венгерское меньшинство. В итоге – потрачены огромные суммы на совершенно бесполезное мероприятие. Конечно, попилили деньги на организации мероприятия. Это святое. Вон, Джамала повыла и получила за это хорошие деньги. При этом родители Джамалы совершенно спокойно владеют пансионатом в Крыму и сдают его, получают российские документы, имеют российские паспорта», – сказала Татьяна Монтян.