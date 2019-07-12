Пригодилась: справка может спасти Парубия от тюрьмы – эксперт

12.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Спикера Верховной Рады Андрея Парубия нужно судить за грубое нарушение регламента во время принятия законов, однако его может спасти особенная справка.

Об этом в эфире YouTube-канала «InterVizor» заявил политический консультант Николай Спиридонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он очень нагло и сильно нарушает законы. Единственное, я поделюсь кулуарной информацией, ходят слухи, что Андрей Парубий неподсудный, что у него в закромах есть такая справка, которая не позволяет его судить аж никак.

Поэтому не знаю, удастся ли судить Парубия, но в принципе он очень грубо нарушает регламент. Так нагло нарушал до него только Гройсман, и то, чуть мягче. А в общем то, в Верховной Раде никто никогда такого не творил, чтобы возвращать так много раз на переголосование, это вообще и смех, и грех», – изумлён эксперт.

Отметим, что по всей видимости Николай Спиридонов имел в виду давно попавшую в Сеть медицинскую справку, согласно которой Андрей Парубий страдает умственной отсталостью, однако, не исключено, что спикер украинского парламента имеет и более тяжелый диагноз.