14.03.2018, Киев, Максим Карпенко
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Донбасс, Политические репрессии, Политические убийства, Русская Весна, Украина, Харьков

Пригодится для трибунала: Парубий празднует годовщину вербовки первых карателей


На Украине празднуют годовщину первой отправки из Киева боевиков Евромайдана для подавления пророссийских волнений на Юго-Востоке весной 2014 года.

С трибуны Верховной Рады спикер парламента Андрей Парубий назвал их «героями, прошедшими бои», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня знаменательный для Украины день – день украинского добровольца. Я вчера и сегодня вспоминал этот день, это утро. Когда четыре года назад Путин начал агрессию против Украины, ему казалось, что он просчитал все – и разваленную армию, и уничтоженную экономику. Он не учел одного – что десятки тысяч украинских добровольцев поднимутся на защиту украинского государства.

И четыре года назад, в 10-ть утра, я помню это утро, прямо с Майдана 500 бойцов самообороны Майдана отправились в Петровцы, прошли двухнедельное обучение и поехали на фронт.

Герои, которые прошли бои на Майдане, и не поехали к своим семьям, не поехали к своим детям, к женам, а решили пойти на фронт. Герои из разных батальонов добровольческого движения. Герои, которые часто не имели военного опыта, но имели большую любовь к Украине», – заявил Парубий.

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