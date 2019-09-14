Пригорает: Портников описал ужасы российского плана

14.09.2019, Москва, Михаил Рябов

Россия пользуется стремлением Владимира Зеленского сохранить высокий рейтинг на фоне демонстрации решительных шагов – Москва попытается навязать украинскому президенту сценарий, смертельно опасный для самостийного проекта.

Об этом в своем блоге пишет украинский пропагандист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что для проведения встречи на высшем уровне в «нормандском формате» Украина должна исполнить ряд условий, среди которых – письменное обязательство исполнять Минские соглашения по так называемой «формуле Штайнмайера», в свое время предложенной бывшим министром иностранных дел, а сейчас – президентом Германии.

Эта формула – если действительно ее исполнять – подразумевает не просто фиксирование особого статуса оккупированных районов Донбасса, но и проведение там местных выборов еще до демилитаризации региона, до вывода оттуда оккупационных войск и их наемников…

В результате этих выборов мы тоже можем не сомневаться. Подавляющее большинство голосов получат «партии Кремля», которые будут выступать за единство с Россией, «русский мир», присоединение Украины к интеграционным объединениям под российским кураторством.

И даже если после этого произойдет формальный «вывод войск» (большая часть останется под видом так называемой «народной милиции», что также предусмотрено Минскими соглашениями) и территориальная целостность Украины будет восстановлена (без Крыма), то украинцы по сути окажутся в одной стране, которая будет состоять из двух. А это – перманентный кризис на долгие годы, если не на десятилетия. Это – внутреннее Приднестровье», – предостерегает Портников.

По его мнению, Москва умело играет на том, что «украинский президент заинтересован не просто в успехе, а в быстром успехе».

«Именно этот политический цейтнот помог Владимиру Путину освободить из украинской тюрьмы Владимира Цемаха. Именно поэтому российское руководство позволяет себе ставить условия не для заключения мира и ухода с украинской земли, а всего лишь для проведения рутинной встречи на высшем уровне!

Вопрос о том, останется ли Владимир Зеленский на своей позиции о невозможности проведения выборов на Донбассе до вывода оттуда российских войск, если поймет, что быстрого завершения конфликта в этом случае не будет, остается открытым», – делится опасениями Портников.