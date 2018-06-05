Политнавигатор - Новости России и Украины
05.06.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
  1 568 просмотров
Война, Донбасс

Пригороды Донецка – под массированным обстрелом ВСУ


Украинская группировка вечером открыла огонь из минометов и гранатометов по пригородам Донецка. Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«С 19:30 до 20:30 огонь велся в направлении аэропорта со стороны населенных пунктов Опытное и Авдеевка. Было произведено 11-ть выстрелов из СПГ, выпущено восемь мин калибром 120 мм и девять мин калибром 82 мм», — говорится в сообщении.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


По данным Якубова, под удары украинских силовиков также попал северный пригород Донецка – село Спартак. По данному району было выпущено пять мин калибром 82 мм.

А примерно в 20:00 украинцы вели огонь по западной окраине Горловки и Докучаевску. Применялось вооружение БМП-1, БМП-2, тяжелые минометы и гранатометы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть