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Пригороды Донецка – под массированным обстрелом ВСУ
Украинская группировка вечером открыла огонь из минометов и гранатометов по пригородам Донецка. Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«С 19:30 до 20:30 огонь велся в направлении аэропорта со стороны населенных пунктов Опытное и Авдеевка. Было произведено 11-ть выстрелов из СПГ, выпущено восемь мин калибром 120 мм и девять мин калибром 82 мм», — говорится в сообщении.
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По данным Якубова, под удары украинских силовиков также попал северный пригород Донецка – село Спартак. По данному району было выпущено пять мин калибром 82 мм.
А примерно в 20:00 украинцы вели огонь по западной окраине Горловки и Докучаевску. Применялось вооружение БМП-1, БМП-2, тяжелые минометы и гранатометы.
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