Приговор от Арестовича: Запад перестали бояться. Мы присутствуем при его конце

Страны Глобального Юга и Востока больше не боятся Запад и «хлещут по щекам США».

Об этом в эфире видеоблога иноагента, беглой российской либеральной журналистки Юлии Латыниной заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный Россией в перечень экстремистов и террористов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Арестовича, яркая демонстрация упадка Запада – повторяющиеся удары по американским военным базам на Ближнем Востоке, которые остаются фактически без ответа.

«Штаты хлещут по щекам сейчас все, кому не лень. За крайние два месяца почти 200 нападений на американские военные базы на Ближнем Востоке, и только сейчас, когда троих убитыми потеряли, они начали отвечать непонятно куда. Две авианосные ударные группы, которые приехали защищать Израиль от «Хезболлы» и от происков Ирана, так в бой и не вступили, просто там постояли», – сказал экс-советник ОП.

«Украине помощь не оказывается, причем в критический момент, когда снарядов нет, когда полная задница на фронте. Сейчас стоит развязать третий конфликт – Тайвань или еще что-нибудь – и Штаты утрутся окончательно. Вот вам Штаты, вот вам весь Запад.

Поэтому мы присутствуем при конце Запада и все остальное – это только следствие этого. Глобальный Юг поднимает голову, потому что они перестали бояться Запада, они знают, что им ничего не будет», – заявил Арестович.