Приговор политтехнолога: Вакарчук показал себя некомпетентной, свидомоговорящей резиновой женщиной

03.07.2019, Киев, Игорь Петров

Тимошенко «убила» в телеэфире Вакарчука вопросом о стоимости коммунальных услуг на Украине, показав, что тот далек от реалий жизни страны.

Об этом в интервью каналу Ukrlife.TV заявил политтехнолог Андрей Золотарёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На прошлой неделе, сначала в понедельник на «Свободе слова», потом в пятницу на телеканале «Украина» Тимошенко и Гриценко «деклассировали» Святослава, то есть показали то, что он человек в политике случайный.

Тимошенко его убила одним вопросом, спросила о стоимости коммунальных услуг в Украине, сколько в платежке написано? Славик ничего не смог сказать.

Ну, он же марсианин, Стэнфорд не способствует погружению в реалии жизни простого украинца. Юлия Владимировна – политик достаточно опытный, наверняка помнит как в свое время и Мороза сбили подобным вопросом о стоимости проезда в киевском метро – он, будучи главой Верховной Рады оказался не готов к такой постановке вопроса и выглядел не очень.

Тогда, двадцать лет тому назад, общество не было столь информатизировано, для масс это осталось неизвестным. Но теперь вся страна увидела как лидер «Голоса» плывет.

Поэтому вывод очень простой: проект, который создавался как спойлерский по отношению к Зеленскому, стал теперь работать против тех, кто запустил этот проект, против команды Порошенко, «отъедая» у команды Порошенко.

Посмотрите: первые шаги Вакарчука – это тотальный косплей Зеленского, ему осталось только в зеленые цвета переодеться. Это такой Зеленский для запада страны.

Но прошлая неделя показала, что Святославу лучше молчать чем говорить. По иронии судьбы лидер партии «Голос» должен молчать как рыба, потому что если он начинает говорить люди видят что это – просто такой национально сознательный генератор правильных слов. Он говорит штампами, лозунгами, но это не живое. Это как искусственный интеллект или резиновая женщина. Фейк. Пустота видна и это очень большая проблема.

Святослава надо учить выходить на эфиры, надо учить матчасть. Судя по всему американцы учили его, скажем так, лидерству, но они не дали конкретики, то есть чувства поля. Чувство поля у Святослава, похоже, не очень.

Если запад Украины возьмет его таким какой он есть, то для промышленных регионов, для центра страны он, откровенно говоря, плывет», – резюмировал эксперт.