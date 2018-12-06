Приговор Януковичу Порошенко готовит для старта своей избирательной кампании

06.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Адвокаты объединения Aver Lex Виталий Сердюк, Игорь Федоренко, Андриана Фозекош, Богдан Биленко, а также Александр Горошинский и Александр Байдык подписали совместное заявление, в котором назвали судебный процесс против бывшего Президента Украины Виктора Януковича политической местью власти.

Об этом адвокат Виталий Сердюк сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

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“Каждый сам может понять, кто “режиссировал” этот процесс и давал команды судьям Оболонского (районного) суда (г. Киева) нарушить закон. Эти люди уже поспешили анонсировать “справедливое и законное решение”, которое будет вынесено “в ближайшее время”. Они будут размахивать решением суда в каждом своем интервью. Будут упоминать о нем в каждом предвыборном ролике” – говорится в заявлении.

В частности, защитники заявили, что процесс по делу о потере Крыма, инициированный против четвертого Президента Украины Виктора Януковича, показал, насколько сильно в Украине сегодня скомпрометирован характер верховенства права и нарушения прав человека имеют тенденцию только ухудшаться.

“Жесточайшая политизированность данного судебного процесса, целью которого было сокрытие правды о событиях зимы 2014 года, дала возможность адвокатской команде Виктора Януковича задокументировать грубейшие нарушения принципа верховенства права и Конституции Украины, полностью уничтожающие любую идею о правовом государстве. В частности, допущены нарушения, начиная от внесения изменений в законодательство Украины только для вынесения нужного приговора, назначения на должности “управляемых” лиц и, заканчивая полным игнорированием всех, предусмотренных законодательством, процедур (нарушения в назначении судей, отказ в участии в судебном заседании как Виктора Януковича, так и устранение из процесса его защитников, назначение подконтрольных генпрокуратуре защитников, отказ в заслушивании свидетелей, отказ принятия доказательств и заключений международных экспертов и др.)”, – сказал Сердюк.

Адвокаты попросили международное сообщество “потребовать от украинской власти немедленного прекращения незаконного давления на правоохранительные и судебные органы, адвокатов и журналистов, участвующих в политических процессах и освещающих их”.

Как утверждают адвокаты, соответствующие обращения направлены лидерам США, Франции, Германии, Польши, в посольства США, Франции, Польши, Германии в Украине, Представительство ЕС в Украине, а также Генеральным секретарям ООН, ОБСЕ и Совета Европы, Председателям ПАСЕ и Европарламента, Верховному комиссару ООН по правам человека, в Международное общество прав человека.