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Новости Украины

Во время ударов гаубиц ВСУ по Донецку, в том числе по району СИЗО, приговорённый к смертной казни британский наёмник Эйден Эслин испугался, что погибнет быстрее, чем исполнят приговор.

Видеозапись с впечатлениями наёмника на своём телеграм-канале опубликовал первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прошла неделя с тех пор, как мне вынесли приговор. Есть стресс от обстрелов, через которые мы недавно прошли. На прошлой неделе Донецк подвергся невероятному обстрелу с украинской стороны, и я был свидетелем этого воочию. Мы попали под артиллерийский обстрел, и я действительно думал, что умру от рук Украины», – рассказал Эслин.

Он всё ещё надеется на апелляцию.

«Мне жаль, что я стал частью украинской армии, но я думаю, что для многих людей этого будет недостаточно, потому что все будут думать, что я вызываю жалость. Все это так, как будто бог сохранил мне жизнь до сих пор, чтобы я мог увидеть, какова правда и встать на путь искупления. Я надеюсь, что смогу подать апелляцию на этот смертный приговор, потому что я действительно считаю, что он слишком тяжек. Я не сделал ничего, чтобы заслужить смертный приговор, я глуп и наивен», – говорил британец.