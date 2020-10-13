13.10.2020, Москва, Артем Астахов
 
Оппозиция, Политика, Россия
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Пригожин будет судиться с оппозиционерами «пока не приучатся скулить под дверью»


Иски Евгения Пригожина к сотрудникам «Фонда борьбы с коррупцией» станут ярким уроком для российской оппозиции, почему стоит соблюдать законодательство РФ.

Сегодня, 13 октября, «Конкорд» ответил на вопрос издания «Накануне.Ru» о решении предпринимателя подать иски к Алексею Навальному, Леониду Волкову, Любови Соболь, Максиму Шевченко и Владимиру Милову.

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По словам Пригожина, заявление в суд – это единственный способ приучить представителей оппозиции к соблюдению российского законодательства. Сейчас над этим работает команда юристов, сообщил предприниматель.

Он отметил, что подобную меру можно сравнить с воспитанием домашних животных, вернее, с приучением к лотку, чтобы они привыкли «скулить под дверью, когда захотят выбежать, чтобы опорожниться».

По словам бизнесмена, в отношении Навального только наметился прогресс, однако после бегства блогера в ФРГ, он тут же сорвался. Оказавшись в другой стране, глава ФБК настолько «расслабился», что у него случился «словесный понос».

«Вот один из них – Лёха-Новичок, уже приучился к горшку, но, попав в Германию, на радостях расслабил биологические отверстия и разразился «словесным поносом», – процитировала пресс-служба слова бизнесмена.


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