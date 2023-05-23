Пригожин дал понять: На Захарченко и Корнета могли покушаться не украинские ДРГ

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Беглый украинский олигарх Сергей Курченко, который на несколько лет получал в управление предприятия ЛДНР, занимался грабежом ресурсов Донбасса совместно с коррумпированными чиновниками.

Об этом в интервью экс-спикеру МИД ДНР Константину Долгову заявил руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там же в схемах угольных такие мутки были! Поставили туда Курченко – Курченко, который разворовал всё, что мог. Понятно, что определённое количество людей и в погонах, и без погон, и с администрации президента были в доле с этим Курченко. Но Донбасс разворовывали, простые работяги были в заднице. Наверное, один из немногих, кто впрягался за людей, это был Захарченко (первый глава ДНР – ред.) Куда делся Захарченко? Его просто взяли и ликвидировали. Кто – украинское ДРГ или кто-то из своих? Большие вопросы и, наверное, кто-то за это будет отвечать. Так же, как сейчас с Корнетом (глава МВД ЛНР – ред.), и многие другие вещи. Понятно, всегда зона боевых действий – место мутное, и там могут быть разные события», – сказал Пригожин.