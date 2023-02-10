Пригожин: Для солдата на передовой живой генерал – невероятная диковинка

Анатолий Лапин.  
10.02.2023 22:35
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Штабным генералам пора перестать делать маникюры и уже хватит стесняться ползать с солдатами в окопах.

Об этом в интервью военкору Семену Пегову заявил создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Штабным генералам пора перестать делать маникюры и уже хватит стесняться ползать с солдатами в...

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По словам Пригожина, сегодняшние военнослужащие ВС РФ сильно удивятся, если увидят генерала рядом с собой. Тем не менее, «верхи» должны спускаться «вниз».

«Первое, что должно быть в войсках, – в войсках верхи должны когда-то увидеть низы. И поэтому, если генерал зайдет в окоп, пообщается с солдатами, то солдаты, честно говоря, в нынешней ситуации, просто ох…ют и будут очень рады. Уже этого будет достаточно, чтобы они поняли, что они не одни сидят со своими проблемами. Поэтому, когда я приезжаю к своим, они понимают, что я не просто оторванное существо.

Поэтому все командиры в ЧВК «Вагнер» – это бывшие штурмовики, которые своим трудом заслужили быть командирами. Поэтому каждый командир приходит – это парень с покоцанными ногтями, не каждый день побритый, и маникюры-педикюры никто из них не делает. Поэтому, для того, чтобы управлять армией, надо забыть про маникюры-педикюры, идти и вкалывай как Папа Карло», – заявил Пригожин.

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