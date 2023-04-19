«Пригожин ещё будет штурмовать Тайбэй» – украинский политолог

Вадим Москаленко .  
19.04.2023 19:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Китай, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В случае начала операции Китая в отношении Тайваня, Россия будет принимать в ней самое непосредственное участие – от флота до инструкторов и бойцов российских ЧВК.

Об этом на канале «Да, это так» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае начала операции Китая в отношении Тайваня, Россия будет принимать в ней самое...

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«Если мы говорим о каком-то военно-техническом сотрудничестве между Россией и Китаем, а оно началось ещё задолго до войны в Украине, оно продолжается. Более того, Китай крайне заинтересован в части российских технологий и очень заинтересован в российском опыте ведения войны, поскольку сам Китай планирует операцию в отношении Тайваня», – отметил он.

«Кстати, я уверен, что если операция в отношении Тайваня начнётся, то российские инструктора будут играть там важную роль, а возможно российский Тихоокеанский флот примет участие в этой операции. Я не исключаю, что Пригожин ещё будет брать Тайбэй, как бы это ни смешно звучало, но какие-нибудь российские частники, инструктора, люди, имеющие опыт современной войны, будут принимать самое активное участие в этой операции», – рассказал Бортник.

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