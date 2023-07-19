Пригожин: Если не посрамят, ЧВК «Вагнер» вернётся на поля СВО

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Руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к своим бойцам с призывом быть готовыми как к переброске в Африку, так и возвращению на СВО.

Об этом он заявил на одном из полигонов Белоруссии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы достойно воевали, вы сделали для России – очень много. Сейчас то, что происходит на фронте, это позор, в котором нам не нужно участвовать. И дождаться того момента, когда мы сможем проявить себя по полной программе. Поэтому принято решение, что мы какое-то время будем находиться здесь, в Белоруссии. За это время, я в этом уверен, мы сделаем белорусскую армию второй армией в мире. А если нужно, то вступимся за них, в случае, если это потребуется», – отметил он.

«Готовимся, повышаем свой уровень, и в новый путь! В Африку. И, возможно, вернёмся на СВО… в тот момент, когда будем уверены, что нас не заставят посрамить самих себя и наш опыт», – заявил Пригожин.

Практически одновременно украинская сторона распространила заявление генерала ВСУ Сергея Наева, который обещает на допустить прорыва «вагнеровцев» с территории Белоруссии.

«Мы знаем, что на территории Белоруссии пребывают наёмники ЧВК «Вагнер», но уже сейчас мы реагируем и создаём такие условия, чтобы государственная граница Украины была полностью непроходной для вражеских сил. Прорыто более 40 километров противотанкового рва, создано более 30 тысяч всяческих минных постов для вражеских сил, в случае, если они будут пытаться ступить своим вражеским сапогом на украинскую землю. Мы усилим наши участки государственной границы не взрывными и взрывными заграждениями, противотанковыми минами и прочими средствами, которые будут неожиданностями для врага, в случае их попыток ворваться на украинскую землю», – храбрится Наев.