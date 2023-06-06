Пригожин хочет 200 тысяч личного состава и анонсирует большие потери

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ЧВК «Вагнер» ждут еще две-три недели, и компания будет готова брать на себя ответственность за фронт.

Об этом в эфире Telegram-канале «Сигнал» заявил руководитель ЧВК Евгений Пригожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, по словам Пригожина, России нужна очередная мобилизация и подготовка новых резервов.

«Мы ждем еще две-три недели по Белгороду, по Запорожью и так далее. ЧВК «Вагнер» сегодня – единственная структура, полноценная, с самолетами, вертолетами, артиллерией, всем остальным, что необходимо – РЭБ, беспилотниками, разведкой – спутниковой, наземной, агентурной, которая способна что-то делать. Я говорил о том, что мне нужны 200 тысяч человек. Меньше, чем 200 тысяч человек на линии фронта Луганск-Донецк не справятся. Мы готовы полностью взять на себя ответственность», – сказал основатель компании.

Сейчас, по его мнению, Россия может потерять новые территории.

«Мы понесем сейчас серьезные потери, я абсолютно в этом уверен. Мы сейчас наверняка лишимся части территорий. И это часть территории Российской Федерации. Когда делали тот самый референдум, кто-нибудь думал о том, что придется Херсон отдать? Кто-нибудь подумал, что сейчас мы назовем это Россией? Если вы назвали Россией – умрите. Все должны были прийти на линию соприкосновения – Госдума, все чиновники, кто угодно. Весь Кремль должен был выйти на линию соприкосновения, чтобы не утратить ни одного квадратного метра России. А мы сегодня российскую землю раздаем? Зачем тогда ее было российской признавать? Поэтому общество все в недоумении», – резюмировал Пригожин.