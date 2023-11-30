«Пригожин курильщика» ввел в ступор украинку с «Дождя»

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Российский продюсер Иосиф Пригожин зачем-то дал интервью телеканалу-иноагенту «Дождь».

Судя по его словам, он и сам не понял, зачем согласился на этот опасный разговор, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Мы находимся в непростом положении. И ваш телеканал, который сегодня, к сожалению, тоже является запрещенным в нашей стране. По идее, я даже не имею права разговаривать с вами. Но мы с вами разговариваем, потому что я надеюсь, что вы действительно свободные, демократичные. И несмотря на возможные разногласия с руководителями канала, мы имеем право друг с другом разговаривать, высказывать свою точку зрения нормальным человеческим языком», – сказал Пригожин.

Надо отметить, что ведущая Юлия Таратута тоже вела с ним себя не слишком агрессивно. Она дала продюсеру разоблачить «дипфейк» его слитого в сеть скандального разговора с бывшим российским сенатором Фархадом Ахмедовым, в котором оба собеседника ругали российское руководство.

Кроме того, Пригожин многословно ругал «Евровидение» и вообще Запад, а также осуждал сбежавших из России «звезд». Сорвало Таратуту, когда продюсер заговорил про воссоединение России и Крыма. Она поспешила заявить, что Россия вторглась на Украину.

«Не обижайтесь на меня, но вы хотите сделать виновной во всем нашу с вами страну. Вы же любите Россию? Вы же любите свою страну? Вы выросли в этой стране», – перебил журналистку Пригожин.

Тут родившаяся и окончившая вуз в Виннице Таратута зависла. Режиссер «Дождя» благоразумно не стал показывать ее реакцию, но Пригожин не заметил неловкости.

«Почему-то никто не хочет, чтобы между нашими соседями был мир, и мы остановили этот процесс. Это можно остановить, я вам говорю», – горячо убеждал он украинку.

Таратуте оставалось только вслух пожалеть, что позиция реального Пригожина не совпадает с мнением его «дипфейка» из скандального разговора.