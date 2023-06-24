Пригожин мог вступить в сговор с врагами России, – правозащитник Гуревич

Анатолий Лапин.  
24.06.2023 18:55
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Мятеж, Россия, Спецоперация, Украина


Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин мог вступить в сговор с противниками России, организовав свой мятеж.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявила правозащитник Сталина Гуревич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин мог вступить в сговор с противниками России, организовав свой...

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По словам Гуревич, происходящее сегодня внутри России играет на руку внешнему врагу.

«Сейчас, на данный момент, я не удивлюсь абсолютно, если он вступил в сговор и с противником. Вот, на сегодняшний день. Потому что те действия, которые осуществляются сейчас, вкупе с теми действиями, которые осуществляет противник, – они как-то между собой относительно согласовываются.

И понятно, что наша армия и здесь, и там, защищая и внутренние рубежи, и внешние рубежи – это достаточно тяжелая задача. И противник сильно радуется, мы это видим.

И Пригожин сейчас, совершая это абсолютно безумное, на мой взгляд, действие, преступление против своего народа, он действует на руку противнику», – заявила Гуревич.

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