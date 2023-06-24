Пригожин может оказаться агентом западных спецслужб – полковник

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Мятеж главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина во время масштабного наступления ВСУ является ударом в спину российской армии и выгоден только бандеровцам с их западными хозяевами.

Об этом в эфире канала «Соловьёв live» заявил полковник в отставке, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это удар в спину, это сто процентов. Такие действия во время, когда противник начал наступление, собрал серьёзные ресурсы. Наши возможности подрываются очень сильно. Сейчас мы должны оттянуть войска, которые используются на линии фронта для обороны и нанесения контрударов, чтобы сдержать эти колонны, которые Пригожин заявил, что поведёт на Ростов и на Москву. Это чем-то напоминает ситуацию февраля 1917 года, когда Запад практически организовал государственный переворот в стране, чтобы сменить руководство на послушное для Антанты. В какой-то степени ситуация повторяется. Сейчас «Вагнер» также наносит удар в спину государству. Его требования абсолютно не понятны. Вместо того, чтобы добиваться личной встречи в Верховным главнокомандующим, и во время это встречи обсудить все проблемы которые он считает нужным, и не выносить это на обозрение мировой общественности, он поднимает войска и ведёт их на Ростов и на Москву. Это абсолютно точно мятеж», – сказал Кнутов.

Он подчеркнул, что таким образом Пригожин подводит тысячи героев СВО, которые в своё время доверились его организации.

«Меня пугает другое – почему он так относится к своим солдатам, военнослужащим и соратникам? Зачем он их ведёт фактически на гражданскую войну. Это у меня в голове не укладывается. Здесь даже можно допустить, что это действия западных разведок и спецслужб, которые, зная характер Пригожина, могли с ним предметно поработать, сделать какую-то грамотную провокацию, которая вывела его из равновесия, и он принял такое преступное решение», – добавил полковник.