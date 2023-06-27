Пригожин может стать африканским Бармалеем Лукашенко

Пригожинский мятеж благополучно завершился при участии белорусского президента Александра Лукашенко. Главный мятежник согласился остановить свой поход на Москву и перебраться в Белоруссию.

Причем, судя по его последним заявлениям, переберется он не один, а вместе со своими бойцами. ЧВК «Вагнер» будет зарегистрирована в республике и переведена в ее правовое поле. К слову, в белорусское законодательство для этого тоже придется спешно вносить поправки – оно даже к обычным ЧОПам относится недружественно, да и статья за наемничество в уголовном кодексе имеется.

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Тем не менее, по слухам, в Могилевской области уже приступили к обустройству базы для вагнеровцев, а закрывшиеся, было, вербовочные пункты ЧВК в России, снова начинают открываться.

Реакция на эту новость бурная и разнообразная. Поляки и литовцы бросились укреплять границы, на Украине заговорили о том, что пригожинские бойцы теперь могут вторгнуться туда с севера. Змагары, разумеется, в шоке, а госпропаганда заходится в славословиях в адрес Лукашенко, который спас Россию от гражданской войны и получил себе «Самую боеспособную ЧВК в мире».

Есть, правда, и те, кто опасается, что взбунтовавшиеся в России вагнеровцы могут попытаться устроить мятеж и в Белоруссии.

Думаю, приглашение ЧВК Вагнера было непростым шагом для Лукашенко. Во всем, что касается безопасности, белорусский президент очень осторожен, да и отношения с компанией не всегда были безоблачными. Может, сам Пригожин и не держит на Батьку зла за задержание 33 своих бойцов, но осадочек явно остался у обеих сторон.

Какой бы высокой ни была боеспособность вагнеровцев и как бы хорошо не относился лично Пригожин к Лукашенко, сомнительно, что ЧВК будет использоваться в Белоруссии. Для нее попросту отсутствуют боевые задачи в республике.

Ну не змагаров же с такой силищей гонять и не бороться с террористами из полумифического плана «Перамога». Да и в украинский конфликт белорусский лидер соваться ой, как не хочет.

Пригожин – не Бакиев. Он – человек действия. Перебравшись в Белоруссию, он не будет тихо сидеть в богатом коттедже, ностальгируя по прошлому. Для Лукашенко он – неудобный гость. Частная армия из 25 тысяч бойцов, многие из которых имеют уголовное прошлое и которая уже однажды пошла на мятеж, – совсем не та сила, которой белорусский президент, очень ревностно относящийся к монополии государства на насилие, может доверять.

Поэтому в Белоруссии ЧВК Вагнера будет легализована, зарегистрировано юрлицо, внесены соответствующие поправки в законодательство и, скорее всего, будет обустроена база где-нибудь подальше от Минска. Но Белоруссия останется для вагнеровцев транзитной страной. Полякам, литовцам и украинцам тоже опасаться не стоит.

Вооруженное формирование, уже доказавшее, что имеет проблемы с лояльностью и управляемостью, ни Лукашенко, ни Путин не рискнут использовать вблизи своих границ.

Приглашение вагнеровцев в Белоруссию было, пожалуй, единственным относительно безболезненным вариантом разрешения кризиса, с которого Лукашенко еще и получил профит. Сейчас он купается в лучах славы, торжествуя в своем любимом образе миротворца. В дальнейшем он рассчитывает еще и усилить свои внешнеполитические позиции.

После случившегося для Пригожина и его ЧВК попросту не оставалось места в России. Дать ему сражение под Москвой – это большая кровь и перспектива серьезного внутриполитического кризиса. Оставить все, как было – фактически признание Путиным своего поражения.

Было избрано, пожалуй, оптимальное решение – Пригожина и наемников не наказывать, но при этом изгнать из России, причем сделать это так, чтобы мятежная ЧВК еще и оказалась ей полезна.

Вагнеровцев не пустят в Россию. Их опасаются, но будут терпеть в Белоруссии, их вряд ли отправят в приграничные с Россией и Белоруссией страны. Но есть место в мире, где ЧВК Пригожина знают и ценят и где она является важным инструментом российского (а теперь будет еще и белорусского) влияния. Это место – Африка.

Структуры Пригожина давно плотно занимаются черным континентом и активно помогают африканским лидерам. Известно, что они ведут дела, по меньшей мере, в десятке африканских государств, обеспечивая безопасность и обучая их вооруженные силы, поставляя вооружения и занимаясь политическим консультированиям.

В марте этого года Пригожин даже бросил вызов Соединенным Штатам, предложив Блинкену поддержать его проект «Вагнер. Безопасная Африка». При всех проблемах Пригожина в России, его интересы в Африке совпадают с государственными и заменить его российскому государству на континенте некем.

Что касается Лукашенко, то у него тоже есть свои африканские интересы. Важнейшим партнером Белоруссии является Зимбабве, белорусский лидер неоднократно встречался и с предыдущим и с нынешним президентами этой страны, а в начале этого года его с большими почестями принимали в Хараре.

Знаковым является и то, что за работу на африканском направлении в Минске отвечает ветеран белорусской политики и один из самых доверенных людей Белоруссии Виктор Шейман.

Теперь к африканским активам Лукашенко добавится еще и Пригожин, которого в Минске хотели бы видеть своим африканским Бармалеем.