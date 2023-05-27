Пригожин может стать причиной крупной смуты в России – Стрелков
Резкими заявлениями и публичным противостоянием с Министерством обороны РФ руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин фактически анонсировал попытку государственного переворота.
Об этом в заявил экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Своими заявлениями Пригожин делает шаг к смуте. Когда среди какой-никакой, но элиты, ведь Пригожин – человек, близкий к президенту, когда среди такой элиты появляются люди, открыто заявляющие, что не подчиняются общим законам, открыто призывающие к переделу мест среди этой элиты – тогда начинается смута.
Не снизу она приходит. Она всегда начинается наверху. Да, бензинчика везде разлито, хворост уложен, гореть будет ярко. Но поджигают всегда элиты.
Пригожин фактически открыто объявил войну части военной и государственной номенклатуры. Естественно, что он не одинок», – сказал Стрелков.
Он отметил, что резкие заявления Пригожина в адрес генералитета говорят о серьёзных разногласиях внутри правящих групп.
«Из этого я делаю вывод, что смута началась. Теперь осталось ещё проворонить ещё одно вражеское наступление, теперь уже стратегического масштаба, и уже к концу лета внутриполитическая ситуация в стране может измениться до неузнаваемости.
Если Пригожин останется во главе «Вагнера», то смута наступит быстро и радикально.
Заявлена попытка переворота. Пока медийно заявлена, а что будет дальше – не знаю. Тем более, что «Вагнер» выводится в тыловые базы, которые у него не вблизи фронта, а разбросаны по всей европейской части РФ. В какую из них будут выведены основные ударные части – я не знаю», – подытожил экс-глава Минобороны ДНР.
Спасибо!
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