Пригожин: Мы лебезили перед украинцами, а своих прижимали

Елена Острякова .  
28.07.2023 16:20
  (Мск) , Москва
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Бизнес, Дзен, Культура, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Продюсер Иосиф Пригожин считает, что в российском шоу-бизнесе ущемляли интересы русских звезд в пользу украинских коллег.

Об этом он заявил на ютуб-канале «Алена, блин», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что в российском шоу-бизнесе ущемляли интересы русских звезд в пользу...

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«Мы были лишены многих возможностей, предоставляя их другим. Мы лебезили, потому что нам хотелось, чтобы о нас там думали лучше: бей своих, чтобы чужие боялись. Жили по такому принципу, что категорически неправильно. Надо было своих поднимать и возвышать, а чужим давать чуть меньше», – сказал Пригожин.

Он сослался на западный опыт, где, по его словам, дискриминируют зарубежных исполнителей.

«Это то, что делает американская западная индустрия. Для иностранцев рынок за рубежом ограничен. У них есть негласные квоты. На французских радиостанциях 70% локального репертуара, а 30% зарубежного. А в других западных странах – 100%. Мы должны здесь 90% русского играть и помогать русским звездам становиться богатыми, состоятельными и раскручивать их на Западе», – заключил Пригожин.

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