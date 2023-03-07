Пригожин: Мы всей элитой бились за Меладзе, бьёмся за Шевчука

Елена Острякова .  
07.03.2023 19:58
  (Мск) , Москва
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Дзен, Культура, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как заступался за певца Валерия Меладзе, который в Дубае ответил на нацистскую украинскую кричалку.

Об этом он заявил в эфире телеканала RTVI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как заступался за певца Валерия Меладзе, который в Дубае...

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«Все заявления, которые делает Валера — это его выбор. Я к нему с большим уважением отношусь и больше вам скажу: и я, и представители «Русской медиагруппы», и даже очень высокопоставленные люди почти уже решили вопрос Меладзе. Только вот он последним своим вот этим росчерком все перечеркнул. Это значит и отношение к нам такое? Мы же его любим. Мы же за него ходим. Мы же за него просили.

За него просили очень многие люди, которые его действительно любят. А то, что он позволил такие вещи сделать — это значит такое отношение к нам или что? Это не позиция, это глупость. В этих условиях должна быть одна позиция, другой позиции не может быть», — уверял Пригожин.

Кроме того, продюсер признался, что ему не нравится, «как поступают с Юрием Шевчуком», который, по его мнению, не позволяет себе оскорбительных заявлений и при этом остается в России.

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