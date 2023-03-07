Пригожин: Мы всей элитой бились за Меладзе, бьёмся за Шевчука

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как заступался за певца Валерия Меладзе, который в Дубае ответил на нацистскую украинскую кричалку.

Об этом он заявил в эфире телеканала RTVI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все заявления, которые делает Валера — это его выбор. Я к нему с большим уважением отношусь и больше вам скажу: и я, и представители «Русской медиагруппы», и даже очень высокопоставленные люди почти уже решили вопрос Меладзе. Только вот он последним своим вот этим росчерком все перечеркнул. Это значит и отношение к нам такое? Мы же его любим. Мы же за него ходим. Мы же за него просили.

За него просили очень многие люди, которые его действительно любят. А то, что он позволил такие вещи сделать — это значит такое отношение к нам или что? Это не позиция, это глупость. В этих условиях должна быть одна позиция, другой позиции не может быть», — уверял Пригожин.