Пригожин: набор заключенных в ЧВК «Вагнер» полностью прекращен

09.02.2023 10:21
  (Мск) 
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия


Набор новых бойцов в ряды ЧВК «Вагнер» среди заключенных пока полностью прекращен. Такое заявление сделал бизнесмен Евгений Пригожин.

Таким образом предприниматель ответил на вопрос журналистов издания Live24. Корреспонденты сообщили, что к ним в редакцию регулярно обращаются заключенные с вопросом, на самом ли деле набор в ЧВК «Вагнер» закрыт. Комментарий предпринимателя опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

Набор новых бойцов в ряды ЧВК «Вагнер» среди заключенных пока полностью прекращен. Такое заявление...

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«Да, действительно, это так. Набор заключенных в ЧВК «Вагнер» полностью прекращен», – уточнил Пригожин.

Бизнесмен добавил, что обязательства перед бойцами, которые уже работают в рядах ЧВК «Вагнер», исправно выполняются.

Недавно Евгений Пригожин рассказал, что «музыканты» отправляются в самые страшные и труднодоступные уголки Земли, принимая участие в тяжелейших сражениях.

Как объяснил бизнесмен, главное кредо «вагнеровцев» заключается в признании их достижений, ведь они борются за интересы Родины.

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