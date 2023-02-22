Пригожин: «Надо, чтобы во время выступления Путина спало как можно меньше людей»

России не следует обращать внимания на покинувших страну артистов – эти люди должны просто покинуть публичное пространство.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил известный российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, давая оценку вчерашней речи президента РФ Владимира Путина.

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«Вызывает большую гордость сдержанность президента, его речь, абсолютно без каких-либо оскорблений, дерганий, истерик. Выглядит он блестяще, говорит трезво. Взрослые люди, которые застали Советский Союз, помнят членов Политбюро, которые не могли десны сомкнуть и внятно что-то сказать. Ораторов такого масштаба в мире я не знаю. Я готов подписаться под каждым словом из того, что сказал президент.

Для меня, как для гражданина, важно, чтобы послание, которое было адресовано с трибуны к парламентариям в том числе, исполнялось. Чтобы все присутствовавшие в зале, при всем моем уважении к отдельно взятым людям, действительно делали то, о чем говорит Путин.

И еще хотелось бы, чтобы во время обращения президента спало как можно меньше людей. Там ведь показывали спящих людей в зале, зачем спать? Очень важно, чтобы это не было, как в институте, когда все на уроке присутствуют, но никто не выполняет домашнее задание», – сказал Пригожин «Московскому комсомольцу».