Пригожин: «Надо, чтобы во время выступления Путина спало как можно меньше людей»
России не следует обращать внимания на покинувших страну артистов – эти люди должны просто покинуть публичное пространство.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил известный российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, давая оценку вчерашней речи президента РФ Владимира Путина.
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«Вызывает большую гордость сдержанность президента, его речь, абсолютно без каких-либо оскорблений, дерганий, истерик. Выглядит он блестяще, говорит трезво. Взрослые люди, которые застали Советский Союз, помнят членов Политбюро, которые не могли десны сомкнуть и внятно что-то сказать. Ораторов такого масштаба в мире я не знаю. Я готов подписаться под каждым словом из того, что сказал президент.
Для меня, как для гражданина, важно, чтобы послание, которое было адресовано с трибуны к парламентариям в том числе, исполнялось. Чтобы все присутствовавшие в зале, при всем моем уважении к отдельно взятым людям, действительно делали то, о чем говорит Путин.
И еще хотелось бы, чтобы во время обращения президента спало как можно меньше людей. Там ведь показывали спящих людей в зале, зачем спать? Очень важно, чтобы это не было, как в институте, когда все на уроке присутствуют, но никто не выполняет домашнее задание», – сказал Пригожин «Московскому комсомольцу».
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий во время выступления президента.
Кроме того, он затронул близкий ему культурный аспект.
«Валерия, Лариса Долина, Полина Гагарина – певицы. Они не просто случайные люди в музыке, а профессионалы, которые обладают знаниями, образованием, культурой, они могут чему-то научить. А чему могут научить люди из «Дома-2»? И когда мы их популяризируем и пытаемся сделать ставку на них, в результате воспитываем тупое общество. А нам нужны люди умные, интеллектуально развитые, с образованием», – добавил продюсер.
Он призвал не обращать внимание на тех артистов, которые уехали.
«Их не нужно прибивать гвоздями. Президент сказал же о погоне за ведьмами. Люди, покинувшие сознательно страну и не согласные со многим вещами, должны выйти из публичного пространства. Мы все время обсуждаем Галкина и Пугачеву. А зачем их вообще трогать? Оставьте их в покое, отпустите», – считает Пригожин.
Спасибо!
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