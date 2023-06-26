Пригожин нанес удар в спину российской армии – Баранец

Руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин своим «маршем справедливости» фактически открыл второй фронт для российской армии с той стороны, откуда не ожидали удара.

Об этом в эфире канала «БелТА» заявил военный обозреватель Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот этой своей выходкой Пригожин открыл второй фронт против государства и армии. Мы-то знали, что второй фронт откроет Грузия, откроет Польша, откроет Прибалтика – нет, они не открыли второй фронт. Открыл командующий ЧВК Пригожин.

Это был вспомогательный удар в спину и российской государственности, и российской армии. Я не могу гарантировать, что в Киеве и в Вашингтоне этого не знали, но то, что вытворил Пригожин, объявляя этот мятеж, смуту, это, безусловно, очень сыграло на руку украинцам.

А теперь представьте себе простого русского солдатика в окопе, к которому приходит командир, приехавший из штаба, и говорит: Ваня, слушай, а там Пригожин вообще-то на Москву попёр, он там хочет смуту навести. Скажите пожалуйста, что в голове русского солдатика, который держит автомат в ту сторону, а ему говорят: знаешь, а у тебя за спиной там и тыла нет, там смута, бунт, там вообще нет такого твёрдого управления. Вы представляете, какой бы это был моральный удар по психологическому состоянию армии?» – сказал эксперт.