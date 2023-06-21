Пригожин наперекор Путину озвучил данные о наступлении ВСУ – в Киеве ликуют

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Наступление на Запорожском направлении остановилось из-за высоких потерь ВСУ. Украинские подразделения прекратили наступательные действия и зализывают раны.

Об этом сегодня заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как ни странно, на данный момент времени наблюдаем определённое затишье. Связано это с тем, что противник несёт серьёзные потери – и в личном составе, и в технике. На сегодняшнюю ночь, я уже не говорю о потерях личного состава, они очень значительные, наши мужики наколотили 245 танков и примерно 678 бронемашин разного типа. Судя по всему, противник занимается тем, что сейчас комбинирует из бригад, которые понесли серьёзные потери, новые подразделения, занимается восстановлением боеспособности, но, конечно, опасается таких же масштабных потерь в будущем. Потому что это может привести не только к утрате наступательного потенциала, но и утрате боеспособности армии в целом. Но на сегодняшний день мы видим, что этот наступательный потенциал ещё не исчерпан, есть резервы, которые противник думает, где и как вводить. Но благодаря мужеству и героизму наших бойцов, готовности командиров к отражению любых агрессивных действий в отношении России, мне кажется, шансов у противника нет. Они это понимают, поэтому и встали сейчас. Хотя отдельные элементы боевых действий имеют место, обстрелы, разведки боем, но повторяю, пока активных наступательных действий не проводится», – сказал Путин.

Однако руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что наступление не только не остановлено, но и войска РФ стремительно теряют территории, а Путина и российский народ попросту обманывают о ходе боевых действий.

Пригожина попросили прокомментировать заявление замминистра Минобороны Украины Анны Маляр, что контрнаступление ВСУ «идет по плану».

«У нас Пятихатки под противником, северная часть Работино под противником, Урожайное под противником, и это говорит о том, что отданы противнику огромные куски. Дальше, над Токмаком в селе Садовом находится противник, и дай Бог, если это какая-то одиночная группа 50-100 человек. Но никакого контроля нет, вооружения нет, боеприпасов нет, солдаты целыми днями пишут письма о том, что им нужны снаряды, нужны противотанковые средства, им нужны гранаты и бронебойные патроны. И поэтому у нас опять мир разделился на две реальности. В одном месте втихаря от всех, чтобы никто не знал, чтобы ни один военкор туда не попал, затыкаются любые информации, и противник идёт в сторону Молочного Лимана. Если он выйдет на Молочный Лиман, то большинство территорий, которые были захвачены во время так называемого СВО, будут возвращены противнику. Противник начинает форсировать Днепр. С Голой Пристани уже сначала появляются первые ДРГ, а с сегодняшнего дня и регулярные войска. И всё это полностью скрывается от всех. Россия проснётся в какой-то день и выяснит, что уже и Крым передан украинцам. Идёт прямое предательство интересов РФ. И это всё идёт на фоне потерь, войска надо восполнять, солдат не может один воевать, когда в подразделении недостаток личного состава 50-60%. Он не может один устоять на рубеже, на котором должны стоять двое или трое. Все эти цифры тщательно скрываются. Всё, чем сегодня занимается руководство спецоперации – это подтасовкой фактов для того, чтобы передавать в Москву красивые доклады. И Бог с ним, что они давно привыкли обманывать Верховного Главнокомандующего, они вводят в заблуждение российский народ. Если это будет продолжаться дальше, мы останемся без главного – без России… Контрнаступление ВСУ несёт нам серьёзные проблемы и потери, о которых замалчивают, о которых не знает российский народ», – заявил Пригожин.

Украинские каналы с радостью подхватили высказывания руководителя ЧВК.

Обозреватель Юрий Подоляка считает, что Пригожин просто «троллил» украинскую чиновницу Маляр.

«Да, сегодня Евгений Викторович сделал день. У секты «свидетелей копки Черного моря» просто состояние коллективного оргазма. Они все на полном серьезе репостят троллинг Пригожина в отношении Анны Маляр».

В то же время доброволец, пулемётчик Егор Гузенко, автор тг-канала «Тринадцатый», подтверждает мрачные заявления Пригожина, по крайней мере, в отношении н.п. Пятихатки.

«На Запорожском направлении (Пятихатки), всё не так радужно, как рапортуют военкоры и сочувствующие», – озвучил тревожные новости Гузенко.

Российский военкор Дмитрий Стешин в противовес заявлениям Пригожина приводит беседу с участником боевых действий на Запорожском направлении.

Боец утверждает, что в ВСУ деморализация, а у обороняющихся россиян наоборот – воодушевление от успехов.

«Пехота на дизморале уже конкретном у них, у нас наоборот поняли, что петухов можно пачками на удобрения пускать, ну и техника хвалебная западная горит вполне себе хорошо + камикадзе наши научились искать и арту уничтожать, что тоже большой плюс, интенсивность огня у них снизилась значительно. Сил у них много, но сарафанное радио работает, и все всё понимают: примерное количество потерь, брошенные побратимы в лесополках, так что рвения особого не будет я думаю, а техника без людей если им трансформеров не отправят, успеха не добьется», – приводит Стешин слова русского бойца.