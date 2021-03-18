Пригожин напомнил, как Вашингтон с треском провалил дело «о вмешательстве»

18.03.2021, Москва, Иван Добровольский

Предприниматель Евгений Пригожин рассказал, что во время рассмотрения дела о вмешательстве в выборы США самыми вескими доказательствами были скрины из группы в Instagram с диалогами любителей онанизма. Об этом он заявил в дополнении к ответу пресс-службы компании «Конкорд» на запрос издания «Интерфакс».

Недавно ФБР заявило, что готово выплатить 250 тысяч долларов за сведения о местонахождении Евгения Пригожина. В ответ на это бизнесмен, опираясь на законы США, потребовал передать ему материалы, которые были на него собраны. Он также напомнил о провальном «расследовании» о вмешательстве в выборы в Штатах, по которому сейчас США пытается сфабриковать доказательства.

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Позже издание «Интерфакс» поинтересовалось, намерен ли Пригожин добиваться в суде предоставления сведений в случае отказа ФБР, и последует ли публикация полученных данных. В пресс-службе подтвердили, что планы обнародовать документы есть. Также было отмечено, что ответа на просьбу рассекретить материалы дела 2018 года в отношении «Конкорда» от генпрокурора США не последовало.

Пригожин также дополнил сведения комментарием, который был опубликован пресс-службой.

«Прошу обратить внимание на то, что в моем уголовном деле, выигранном 16 марта 2020 года в суде округа Колумбия, из 2 терабайт доказательств, которые эквивалентны 8 миллионам печатных листов, самыми значимыми, пожалуй, были скриншоты из группы в Instagram. В ней любители онанизма исповедовались в своем сексуальном пристрастии, отмаливая грехи у электронного Иисуса за пагубные страстишки (причем меня среди них не было:)). Любовь к демократии живет во всех нас», — заявил предприниматель.

Ранее Пригожин иронично высказался в адрес ФБР, предлагающего награду за информацию о его местопребывании и пытающихся сфабриковать против него дело.