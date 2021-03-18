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18.03.2021, Москва, Иван Добровольский
 
Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Скандал, США, ФБР
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Пригожин напомнил об отсутствии у ФБР доказательств по делу «о вмешательстве»


Ссылаясь на федеральные законы США о свободе слова и о неприкосновенности частной жизни, предприниматель Евгений Пригожин потребовал от Федерального бюро расследований предоставить ему всю собранную документацию касательно его персоны.

Комментарий бизнесмена опубликован на официальной странице компании «Конкорд» в соцсетях.

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В нем Пригожин напомнил, что в середине января 2021 года он направил официальное письмо временно исполняющему обязанности генпрокурора США Джеффри Розену. В этом письме россиянин потребовал обнародовать данные, собранные о нем в рамках дела «о вмешательстве» в президентские выборы США. Также он выразил готовность компенсировать материальные затраты, которые в этом случае понесет ведомство.

Пригожин отметил, что это дело за неимением доказательств вины полностью развалилось в суде. Поэтому, по его словам, компенсации в размере 250 тысяч долларов вполне хватит, чтобы «сфабриковать хоть что-то».

Данное предложение стало ответом Пригожина на опубликованный ФБР список из 13 россиян, включая его самого, объявленных в розыск. Американская сторона пообещала вознаграждение в 250 тысяч долларов любому, кто предоставит информацию о местонахождении бизнесмена.

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