Пригожин напомнил «трусу и бюрократу» Куйвашеву о методах Сталина во время войны

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Предприниматель Евгений Пригожин посоветовал губернатору Свердловской области следить за языком после резких слов чиновника в свой адрес.

Отвечая на вопрос журналистов о поддержке спецоперации России по защите республик Донбасса, Пригожин раскритиковал Куйвашева и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, которые, по мнению бизнесмена, «откровенно гадят» участникам СВО. В ответ на критику глава Свердловой области грубо посоветовал предпринимателю «заняться своим делом».

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«Беспредел, Евгений, – это то, что ты суешь нос в региональное управление и кадровую политику. Если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем. Все должны заниматься своим делом. Вы стряпайте котлеты и варите макароны, а мы в регионах сами разберемся», – высказался Куйвашев.

Основатель ЧВК «Вагнер» также не стал молчать и напомнил «трусу и бюрократу» о жестких методах Иосифа Сталина во время Великой Отечественной войны.

«Уж коли мы перешли с ТОБОЙ на «ТЫ», то могу ТЕБЕ ответить следующее: страна находится в трудном положении, потому что есть такие региональные бюрократы, как ТЫ. Во время войны 1941-1945 гг, которая повторяется сейчас, Сталин таких, как ТЫ и Беглов, попросту расстреливал. Думаю, скоро мы снова к этому придем», – ответил Пригожин.

Напомним, ранее СМИ неоднократно писали об отсутствии реальной поддержки спецоперации со стороны Беглова и Куйвашева.