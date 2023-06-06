Пригожин назвал катастрофой наступление ВСУ на запорожском направлении

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Наступление ВСУ на запорожском направлении нужно немедленно останавливать. Если противник продвинется на 5-8 километров, сделать этого будет невозможно.

Об этом в эфире Telegram-канале «Сигнал» заявил руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На запорожском направлении идет катастрофа. Это катастрофа, при которой взято уже Новодонецкое, противник туда зашел. Если войска будут отступать дальше, отступление войск в глубину 5-7-8 километров значит потом бесконтрольный заход противника на любую глубину», – сказал основатель ЧВК.

«Если ты заходишь на чужую территорию, которая исторически не твоя, в обозримых 10-15 лет, то ты можешь затормозиться, потому что идет сопротивление мирных жителей, требуются пути подвоза и так далее. Но мы же хорошо понимаем, что 50% жителей этих территорий, как минимум, будут помогать ВСУ. Поэтому, как только ВСУ зайдут чуть-чуть вглубь, то дальше они пойдут на Бердянск и на Мариуполь, и остановить их будет невозможно», – заявил Пригожин.