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29.03.2021, Москва, Максим Никифоров
 
Дзен, Политика, Россия, США, Финансы, Экономика
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Пригожин назвал обвинения во вмешательстве попыткой отвлечь американцев от хищения налогов


Российский бизнесмен Евгений Пригожин дал комментарий Федеральному агентству новостей об американских выборах президента, а также рассказал, что могло повлиять на их результат.

Спецслужбы и политики США часто называют предпринимателя из Петербурга «угрозой для национальной безопасности» и приписывают ему вмешательство в выборы. Годы голословных обвинений сделали Пригожина настоящим экспертом в области политических игр в Штатах.

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Так, бизнесмен напомнил, что 340 миллионов американцев, проживающих в стране, платят налоги, и в государственную казну они отдают более внушительную сумму, чем, например, в России, где к налогообложению довольно мягкое отношение. При этом в РФ на налоги развивают образование, медицину, строят и ремонтируют дороги. Все выплаты распределяются по регионам. В Америке же надо за все платить – налоги в вышеуказанные сферы не идут.

«И при всем при этом, США живет с колоссальными заимствованиями и дефицитом бюджетных средств. Куда тратятся деньги?» – спрашивает Пригожин.

Предприниматель полагает, что деньги идут в карман власть имущим, например, Соросу, Рокфеллерам, Ротшильдам, Морганам и другим.

«На средства из госбюджета делается все, начиная от «Майкрософта», заканчивая соцсетями и прочим», – считает он.

А чтобы население США не догадывалось, куда идут деньги, власти придумывают врагов и борьбу с ними. Например, расходы на защиту секс-меньшинств. Таким образом, российское «вмешательство» в президентские выборы США – это желание американского правительства отвлечь людей от реального положения дел и от того, как несправедливо тратятся их налоги.

«В 2016 году были упущены выборы Трампа. Оказалось, что американские граждане готовы к лидеру, который не крадет деньги, а стремится сделать Америку великой державой. Никто не предполагал такого подхода. Влияние Трампа нужно было ослабить, поэтому ФБР было придумано российское вмешательство. Остальное – какая-то переписка в соцсетях, которая к выборам никакого отношения не имеет», – подчеркнул предприниматель.


Пригожин напомнил о мультсериале «Симпсоны», где одна из серий оказалась пророческой. 16 лет назад по сюжету телешоу Дональд Трамп действительно выиграл в президентских выборах. Это, по мнению предпринимателя, могло повлиять на позицию американцев и сказаться на итоге выборов. В целом, считает он, в Штатах пытаются скрыть махинации в политике и поделить средства, которые были заложены в бюджет спецслужб.

Ранее Федеральное агентство новостей провело расследование о мошеннических схемах и махинациях на президентских выборах в США в 2020 году.

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