Пригожин назвал президента Белоруссии великим человеком после задержания Протасевича
Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал журналисту RussiaNews ситуацию в Белоруссии и выразил поддержку действиям Александра Лукашенко.
Напомним, накануне белорусский лидер распорядился посадить Минске самолет из-за поступившей информации о минировании лайнера. На борту находился объявленный в розыск Роман Протасевич, основатель телеграм-канала NEXTA, признанного экстремистским на территории Белоруссии.
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Правоохранители задержали Протасевича сразу после посадки самолета.
По мнению Пригожина, Лукашенко действовал в рамках белорусского законодательства. Бизнесмен убежден, что президент Белоруссии остановил преступников, желая защитить свой народ.
«Слава, слава Лукашенко! Уважаю, преклоняюсь, всем сердцем поддерживаю. Великий человек, который остановил подонков и не дал ссать ему в лицо. Ко всем законам Белоруссии надо принять срочно еще один и пристрелить как собаку Протасевича. Еще раз Александр Григорьевич, с уважением, Пригожин», – заявил предприниматель.
Спасибо!
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